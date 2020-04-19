Nallıhan’da çıkan yangında bir ev kül oldu

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde Çamalan köyünde çıkan yangında bir ev tamamen kül oldu.

Nallıhan ilçesi Çamalan köyünde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü boş bir ahşap evde yangın çıktı. Yangın kısa süre de ahşap evi sararken, olayı gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve köy halkı yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında ahşap ev kül olarak kullanılmaz hale geldi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. Yangına müdahalede bulunan bir vatandaş, "Ne yaptıysak da yangını söndürmeye gücümüz yetmedi" dedi.