Nakdi ücret desteğini kimler alacak? Nakdi ücret desteği kimlere verilecek?

Nakdi ücret desteğinden kimler yararlanacak? Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda (TBMM) görüşmeleri devam eden torba yasa görüşmeleri kapsamında yasaya 21 önerge verildi. Ücretsiz izin desteği verilen sektör sayısı arttırıldı. Düzenlemeyle yiyecek ve içecek sektörüne, diğer sektörlerden farklı olarak getirilen ücretsiz izin desteğinin kapsamı genişletilmiş oldu.

Nakdi ücret desteği ne kadar oldu?

Verilen bir önerge ile son çıkarılan genelge ile faaliyetleri durdurulan sektörlerdeki personel için de 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin olarak, ücretsiz izne ayrıldıkları dönem için, günlük 50 lira ödeme yapılacak. Ayrıca halen nakdi ücret desteği alan kişiler için de destek tutarı 50 liraya çıkarılıyor. Peki nakdi ücret desteği kimlere verilecek? Nakdi ücret desteği alan sektörlere yenisi eklendi. İşte Nakdi ücret desteği alan yeni sektörler:

Nakdi ücret desteğini kimler alacak?

-İnternet kafelerin faaliyetleri

-Form tutma ve vücut geliştirme salonlarının faaliyetleri

-Eğlence parkları ve lunaparkların faaliyetleri

-Bilardo salonlarının faaliyetleri

-Düğün, balo ve kokteyl salonlarının işletilmesi

-Oyun makinelerinin işletilmesi

-Güzellik salonlarının faaliyetleri

-Hamam sauna vb. yerlerin faaliyetleri

-Kaplıca ılıca içmeler spa merkezleri vb. yerlerin faaliyetleri,

-Zayıflama salonu masaj salonu solaryum vb. yerlerin işletilmesi faaliyetleri de eklendi.