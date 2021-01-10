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Ekonomi Nakdi Ücret Desteği ödemeleri başladı
Ekonomi

Nakdi Ücret Desteği ödemeleri başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ücretsizizne ayrılan çalışanların aralık ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerini dün itibarıyla yapmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-10 17:49:00 -
Nakdi Ücret Desteği ödemeleri başladı

Aralık ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri, banka hesapları üzerinden gerçekleştirilecek. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacak. Nakdi Ücret Desteği, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 17 Ocak’tan itibaren 2 ay daha uzatılmıştı.

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