Ücretsiz izin maaşı uzatıldı mı? | Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini en aza indirmek için ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara nakdi destek maaşı veriliyor. Milyonlarca kişi nakdi destek maaşının ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Peki, ücretsiz izin maaşı uzatıldı mı?

Nakdi destek ücreti uzatıldı mı? | Ücretsiz izin maaşı ne zaman yatacak?

Nakdi destek maaşı ve işten çıkarma yasağı 17 Kasım 2020’de sona erecekti. Alınan kararla tarih iki ay uzatıldı. Ücretsiz izin maaşı ile işten çıkarma yasağı 17 Ocak 2021’de bitecek. Kulislerde nakdi ücret desteğinin uzatılacağı konuşuluyor. Ancak bu konuda henüz net bir açıklama bulunmuyor.