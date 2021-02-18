Koronavirüs salgını yalnızca sağlık alanını olumsuz etkilemedi. Pandemi pek çok alanda ekonomik sorunlara yol açtı. Bu sebeple devlet hem işverene hem de çalışanlara yardım elini uzattı. Pandemi sebebiyle ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara her ay maaş ödemiş yapılıyor. Ücretsiz izin bir diğer ismiyle nakdi destek maaşı alanla sürecin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki, nakdi destek maaşı uzatılır mı?

Nakdi destek maaşı ne zamana uzatıldı? Nakdi destek ne zaman son

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Merakla beklenen toplantı 17 Şubat’ta yapıldı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, illere göre bir normalleşme takviminin izleneceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pandemi sebebiyle pek çok destek sağladıklarını hatırlattı. Sadece sosyal koruma kalkanı kapsamında sosyal destek, kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği, normalleşme desteği başlıkları altında millete aktardıkları kaynağın 53 milyar lirayı bulduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak mart ayı sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi ücret desteğinin süresini de 17 Mart'a kadar uzattık" dedi.

İşten çıkarma yasağı ve nakdi destek ödemesi 17 Mart 2021’de sona erecek.