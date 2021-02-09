Nakdi destek ne kadar oldu? Koronavirüs salgını sebebiyle işveren ve çalışanların ekonomik güçlükle karşı karşıya kalmaması adına devlet pek çok destek sağlıyor. İşten çıkarma yasağının yanı sıra ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara maaş ödemesi yapılıyor. Peki, nakdi destek maaşı ne zaman sona erecek?

Nakdi destek maaşı ne kadar oldu?

2021 yılıyla pek çok kalemde artış yaşandı. Asgari ücrete yapılan zam nakdi destek maaşına da yansıdı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada, "Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımız için sunduğumuz Nakdi Ücret Desteğimizi 2021 yılı Ocak ayı döneminden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 21,56 artışla ödeyeceğiz" açıklamasında bulunmuştu.

Ocak ayı nakdi destek maaşı yapılan zammın ardından 1168 TL yerine 1420 TL olarak ödendi.

Nakdi destek maaşı ne zaman bitecek? Nakdi destek ne zaman son?

Nakdi destek maaşı ve işten çıkarma yasağı 17 Mart 2021’de sona erecek. Ancak kulislerde kararın salgının devam etmesi sebebiyle haziran ayına kadar uzatılabileceği konuşuluyor. Nakdi destek maaşı alanlar şubat ayı ödemelerini mart ayında alacak. Mart ayında 17 günlük sürecin de nisan ayında hesaplara yatırılabileceği ifade ediliyor.

Kimler nakdi destek maaşı alabilir?

a) Ücretsiz izne ayrılanlar için,

17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici 10'uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak,

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak,

SGK'ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge türlerinden bildirilmiş olmak,

b) İş akdi feshedilenler için,

15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51'inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve yine aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanmamak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak

Şartlarının oluşması gerekmektedir.