Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara 2020 Nisan ayından itibaren nakdi destek maaşı veriliyor. Tam kapanma döneminde nakdi destek maaşının devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Peki, nakdi destek maaşı ayın kaçında ödenecek?

Nakdi destek maaşı bu hafta yatacak mı?

Nisan 2020’den bu yana ödenen nakdi destek parası birkaç kez uzatıldı. Destek ödemesinin 17 Mayıs 2021’de sona ermesi bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işten çıkarma yasağının 30 Haziran’a uzatıldığını açıkladı. Böylece nakdi destek ödemesi de 30 Haziran’da sona erecek.

Nakdi destek maaşları her ayın 8’i ile 10’u arasında hesaplara yatırılıyor. Bu ay da ödemelerin 7 Mayıs’tan itibaren yapılması öngörülüyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde haberlerimizde yer alacak.