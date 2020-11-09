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Dünya Nahcivan sınırında Rusya'ya ait helikopter düşürüldü
Dünya

Nahcivan sınırında Rusya'ya ait helikopter düşürüldü

Rusya’ya ait bir helikopterin, Ermenistan’dan ateşlenen bir füze sonucu düştüğü duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 19:52:00 - 2020-11-10 00:13:59
Nahcivan sınırında Rusya'ya ait helikopter düşürüldü

Rusya'ya ait bir helikopterin,Ermenistan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında ateşlenen bir füze sonucu düştüğü duyuruldu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya ordusuna ait bir konvoya eşlik eden Mi-24 tipi helikopterin, Ermenistan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında yer alan Yeraskh köyü yakınlarında, hava savunma füze sistemi tarafından vurulduğu belirtildi.

Mürettebatta 2 ölü, 1 yaralı

Rus medyası, helikopterin düşmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, olaya ilişkin incelemelerin sürdüğünü belirtti.

Azerbaycan'nın vurduğu ortaya çıktı

Ermenistan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında Rusya’ya ait bir helikopterin düştüğü duyuruldu. Rus medyası, helikopterin düşmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, "Rusya'ya ait Mi-24 helikopteri Azerbaycan ordusu tarafından yanlışlıkla düşürüldü" açıklamasını yaptı.

Açıklamada, ”Uçuş, Hava Savunma Kuvvetleri'nin radar algılama bölgesi dışında alçak irtifada günün karanlık saatlerinde gerçekleşti ve daha önce bu bölgede Rus Hava Kuvvetleri'ne ait hiçbir helikopterin uçuşu gözlemlenmedi. Bu etkenler ve bölgedeki gergin durum bağlamında Ermeni tarafının olası provokasyonları nedeniyle askeri görevliler ateş açmaya karar verdi. Azerbaycan tarafı, kazara olan ve Rus tarafına yönelik olmayan trajik olay için Rusya'dan özür diliyor. Azerbaycan, ölen mürettebatın ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyor. Azerbaycan tarafı gerekli tazminatı ödemeye hazırdır” ifadelerine yer verildi.

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