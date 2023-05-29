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Gündem Nagehan Alçı'dan şok iddia! Yer yerinden oynayacak
Gündem

Nagehan Alçı'dan şok iddia! Yer yerinden oynayacak

Yeniakit Publisher
2023-05-29 10:40:00 -
Nagehan Alçı'dan şok iddia! Yer yerinden oynayacak

Seçim sonuçlarının ardından değerlendirmede bulunan Habertürk yazarı Nagehan Alçı, "Ekrem İmamoğlu'nun yargı sürecinin Yargıtay'da onanmasını ve siyasi yasak getirilme olasılığını güçlü görüyorum" dedi.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, 13. Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kazanması üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak getirilme ihtimalini kuvvetli gördüğünü söyledi.

Habertürk TV canlı yayınında seçim sonuçlarını değerlendiren Alçı, "Ekrem İmamoğlu'nun yargı sürecinin Yargıtay'da onanmasını ve siyasi yasak getirilme olasılığını kuvvetli görüyorum. Bu tabi son derece tartışmalı bir şey olur ama böyle bir şey öngörüyorum" dedi.

İmamoğlu, İstanbul seçimi süreciyle ilgili Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret etmekten yargılanıyor.

 
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Yorumlar

Uğur

Bence onun canı böyle istiyor, şunun için ki böyle ufak bir sebepten dolayı Ekrem'e ceza gelsin de mağdur ayağına siyasette daha da yükselsin ve 2028'de başımıza musallat olsun.

Güney Doğulu

Nagehan Alçı devre göre dümbelek çalan renk değiştiren biri kendine yer yapmaya çalışıyor. Daha düne kadar zilletçilerle pkk, fetö, katil Amerika. siyonist emperyalist Avrupalıların yanında olarların yanındaydı. Cumhur ve Başkanımız kazanınca hayasızca mühalif tarafına yan çiziyor. Yazmayın yüz vermeyin böylelerine.....
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