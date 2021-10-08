Nagehan Alçı'dan felaket senaryosu: Sokaklardaki gerilimi kontrol edemezsiniz, kan akabilir

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Haber Global canlı yayınında konuşan Habertürk yazarı Nagehan Alçı, 2023 seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çizdiği felaket senaryolarını gündeme getiren Alçı, "2023 seçimleri, hiçbir şekilde kazan-kaybet seçimi olamaz. Kim kazanırsa kazansın. Bana diyorlar ki 'muhalefet kazanacak sen o yüzden dönüyorsun'. Muhalefet ya da iktidar kim kazanırsa kazansın, bu seçimler, böyle bir kutuplaşma, böyle bir tansiyonla ve devletin bu kadar güçlü, çekirdek bir şekilde mevcut durumla bir arada durmasıyla muhakkak bir kaybet-kaybet seçimidir." dedi.

'Kan akabilir'

Alçı, sözlerine skandal ifadelerle devam etti: "Kan akabilir, tansiyon çok yükselir, sokaklardaki gerilimi kontrol edemezsiniz. Bunun sorumlusu hepimiz oluruz. Bu yüzden muhalefet ve iktidara seçimlerden önce bir uzlaşı zemini yaratmaları çağrısında bulunuyorum. Bunun için hatta yalvarıyorum."