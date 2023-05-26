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Medya Nagehan Alçı, "Maalesef" deyip duyurdu
Medya

Nagehan Alçı, "Maalesef" deyip duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-05-26 15:08:00 -
Nagehan Alçı, "Maalesef" deyip duyurdu

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ırkçı Ümit Özdağ'la ittifak yapmasını sert sözlerle eleştirdi.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ırkçı Ümit Özdağ'la ittifak yapmasını sert sözlerle eleştirdi. 

"Bu oportünizmin oy getirmediğini, bilakis götürdüğünü göreceğiz 28 Mayıs’ta" diyen Alçı, yazısında özetle şunları kaydetti:

"Maalesef Kemal Kılıçdaroğlu 14 Mayıs sonrasının panik ve telaşı içinde Ümit Özdağ zihniyetine boyun eğdi.

(...) Kemal Bey’in “Helalleşme Siyaseti” ne olacak? Böyle sert dönüşler Sayın Kılıçdaroğlu’nun ulaşmayı öncelikli hedef haline getirdiği muhafazakar kitleyi de ürkütmeyecek mi?
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Bu oportünizmin oy getirmediğini, bilakis götürdüğünü göreceğiz 28 Mayıs’ta…"

 

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