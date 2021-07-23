Nagehan Alçı, Kılıçdaroğlu'na çattı! "Bu ırkçılıktır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriyeli sığınmacıların, katillerin kucağına atılmayacağını söyleyerek "İktidar olduğumuz sürece Suriyelileri bırakmayız" demişti. Bunun üzerine Suriyelileri ülkeden göndereceğiz diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na Nagehan Alçı bugünkü köşesinde, "Bunun ırkçılık" olduğunu yazdı.

Alçı: Bu ırkçılık

Habertürk yazarı Nagehan Alçı da bugünkü yazısında bu konuya değinerek Türkiye'de yaşayan göçmenler üzerinden başlayan tartışmaların ırkçılık ve nefret boyutuna vardığını ve bunun kendisini rahatsız ettiğini söyledi.

"Artık bir parçamız"

Alçı, "Şu gerçeği kabul edelim: Göçmenler artık misafir değil, Türkiye’nin bir parçası" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Ekomimize katkı veriyorlar"

"İstediğiniz kadar Kılıçdaroğlu tarzı sofistike argüman geliştirin, göçmen karşıtlığının varacağı yer bellidir.

Hangi ülkeden gelirse gelsin göçmenler bu ülke için üretiyorlar ve çalışıyorlar. İktisatçı Prof. Dr. Birol Kovancılar göçmenlerin hazırdan geçinmediklerini, ekonomik olarak Türkiye’ye büyük katkı ve dinamizm sağladıklarını bilimsel olarak rakamlarıyla izah eden çalışmalar yaptı.

Kovancılar’ın göçmenlere dair yazdıklarından sevgili Nihal Bengisu Karaca da birkaç kez bahsetti. Fakat başta televizyonlar olmak üzere medyada bir kez bile Birol Hoca gibi akademisyenlerin perspektifi dinlenmedi.

"Bu insanlara neden Türkçe öğretilmedi"

Ekranlarda hep aynı ırkçı popülizm tiradları tekrar edildi, ediliyor…

Göçmenlerle ilgili hükümet elbette eleştirilmeli ancak eleştirinin ana konusu göçmenlerin varlığı değil, entegrasyon eksikliği olmalı. Bu insanlara neden Türkçe öğretilmedi? Neden topluma entegrasyonları sağlanmadı? Neden hala tamamına yakını kendi gettolarında yaşıyor?

"10 senedir burada yaşıyorlar"

10 senedir burada yaşayan göçmenlere çoktan Türkçe okuma ve yazma öğretilmeliydi. Çoktan gettolaşma sürecinin önüne geçilmeliydi. Çoktan göçmenlerle alakalı anti-ırkçı kamu spotları hazırlanmalıydı. Her şeyin akışına bırakılması doğru değildi.

"Göçmenlerin kabul edilmesinden onur duymalıyız"

İşte hükümetin tenkit edilmesi gereken tarafı bunlar. Yoksa kan ve barut ortamından kaçarak ülkemize sığınan insanları kabul etmesi bu hükümetin onur duyacağı bir tavır. Elbette Taliban zulmünden kaçan insanlara da kapılarımızı açacağız.

Yeter ki düzensiz yasadışı göç olmasın. Gelmek isteyenler belli bir düzen, plan ve kontrol dahilinde Göç İdaresi tarafından bir kart verilerek kabul edilsin. Yasal kayıt altında olsun."