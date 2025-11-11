Nagehan Alçı ‘Kaynağım güvenilir’ dedi, Demirtaş’ın tahliyesi için tarih verdi

Nagehan Alçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakıyorum dünden beri konuşuluyor… Güvendiğim kaynaklardan bana gelen bilgiye göre de Selahattin Demirtaş bu hafta tahliye edilecek…" diye yazdı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Demirtaş’la ilgili temmuz ayında tahliye kararı vermişti. Adalet Bakanlığı ise ekim ayında, AİHM’in kararına itiraz etmiş AİHM ise geçen hafta itirazı reddetmişti. Bunun üzerine Demirtaş’ın tahliye edilmesi önünde bir engel kalmamıştı.

AİHM kararlarını tanıyan ülkeler arasında yer alan Türkiye’nin bu karara uyması bekleniyor. Demirtaş’ın avukatları AİHM kararı doğrultusunda, tahliye edilmesi için Ankara’da İstinaf Mahkemesi’ne başvurmuştu.

ERDOĞAN: YARGI NE DERSE ONA UYARIZ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçen hafta MHP grup toplantısı sonrasında, Demirtaş’ın olası tahliyesi hakkında sorulan soru üzerine, “Hukuki yollardan sonuca ulaşılmıştır, tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır” demişti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Bahçeli’nin açıklamalarının ardından yine gazeteciler tarafından sorulan soruya verdiği cevapta, “Bu ülke bir hukuk devletidir, yargı ne derse ona uyarız” diye konuşmuştu.