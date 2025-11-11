  • İSTANBUL
Gündem Nagehan Alçı ‘Kaynağım güvenilir’ dedi, Demirtaş’ın tahliyesi için tarih verdi
Gündem

Nagehan Alçı ‘Kaynağım güvenilir’ dedi, Demirtaş’ın tahliyesi için tarih verdi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Nagehan Alçı ‘Kaynağım güvenilir’ dedi, Demirtaş’ın tahliyesi için tarih verdi

Gazeteci Nagehan Alçı, Kobani terör olayları davasında tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tahliyesi için tarih verdi. Alçı, "Güvendiğim kaynaklardan bana gelen bilgiye göre Selahattin Demirtaş bu hafta tahliye edilecek" dedi.

Nagehan Alçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakıyorum dünden beri konuşuluyor… Güvendiğim kaynaklardan bana gelen bilgiye göre de Selahattin Demirtaş bu hafta tahliye edilecek…" diye yazdı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Demirtaş’la ilgili temmuz ayında tahliye kararı vermişti. Adalet Bakanlığı ise ekim ayında, AİHM’in kararına itiraz etmiş AİHM ise geçen hafta itirazı reddetmişti. Bunun üzerine Demirtaş’ın tahliye edilmesi önünde bir engel kalmamıştı.

AİHM kararlarını tanıyan ülkeler arasında yer alan Türkiye’nin bu karara uyması bekleniyor. Demirtaş’ın avukatları AİHM kararı doğrultusunda, tahliye edilmesi için Ankara’da İstinaf Mahkemesi’ne başvurmuştu.

ERDOĞAN: YARGI NE DERSE ONA UYARIZ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçen hafta MHP grup toplantısı sonrasında, Demirtaş’ın olası tahliyesi hakkında sorulan soru üzerine, “Hukuki yollardan sonuca ulaşılmıştır, tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır” demişti. 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Bahçeli’nin açıklamalarının ardından yine gazeteciler tarafından sorulan soruya verdiği cevapta, “Bu ülke bir hukuk devletidir, yargı ne derse ona uyarız” diye konuşmuştu.

Hareketli saatler yaşanıyor! "Askeri unsurları vurduk"
Dünya

Hareketli saatler yaşanıyor! "Askeri unsurları vurduk"

Rusya'dan yapılan açıklamada "Kiev'in terör eylemlerine karşı Ukrayna'daki askeri unsurları vurduk" ifadeleri kullanıldı.

Türk futbolunda deprem oluyor! Bahis skandalında adı geçen bir futbolcu Milli takım kampından gönderildi!
Gündem

Türk futbolunda deprem oluyor! Bahis skandalında adı geçen bir futbolcu Milli takım kampından gönderildi!

Futbolda deprem oluyor! TFF yönetim kurulu, ülke futbolunun gündemine oturan bahis operasyonunda adı geçen futbolcuları tek tek açıkladı. Ar..
Hackerlar o bankanın bilgilerine sızdı: Milyonlarca müşteri tehlikede
Ekonomi

Hackerlar o bankanın bilgilerine sızdı: Milyonlarca müşteri tehlikede

Zürih merkezli Habib Bank AG’ye yönelik büyük siber saldırı gündemi sarstı. 2,5 terabayttan fazla verinin çalındığı olayda, Türkiye’deki müş..
