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Gündem Nagehan Alçı doğruladı! Rasim Ozan hakkında şok eden iddialar
Gündem

Nagehan Alçı doğruladı! Rasim Ozan hakkında şok eden iddialar

Yeniakit Publisher
2023-07-26 16:38:00 - 2023-07-26 17:03:17
Nagehan Alçı doğruladı! Rasim Ozan hakkında şok eden iddialar

Gazeteciler nagehan Alçı ile Rasim Ozan Kütahyalı'nın 13 yıllık evliliği resmen bitiyor. 40 milyon lira tazminat, 60 bin lira nafaka istediği boşanma iddialarını Nagehan Alçı bugün resmen doğruladı. Alçı, boşanma haberlerine yayın yasağı getirttiğini de duyurdu. Korkusuz gazetesi ise boşanma dilekçesinin ayrıntılarını yazdı. Nagehan Alçı'dan Rasim Ozan Kütahyalıya şok suçlamalar geldi.

Gazeteciler Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın boşanacağı iddiaları Alçı tarafından resmen doğrulandı, Rasim Ozan da Alçı'nın paylaşımlarını RT etti. Nagehan Alçı, Twitter hesabından "Boşanıyoruz" açıklaması yapıp, boşanma ile ilgili haberlere yayın yasağı kararı aldırttığını belirtip ve yazanlara tazminat davası açacağı tehdidinde bulundu.

Nagehan Alçı, Twitter hesabından önce "Rasim’le uzlaşıp, anlaşarak evliliğimizi bitirme kararı aldık. O benim her zaman yüreğine ve aklına güvendiğim dostum ve fikirdaşım olacak. İlişkimiz hep baki kalacak. Çocuklarımız için medyadaki meslektaşlarımdan sürece saygılı olmalarını rica ediyorum.." dedi.

Ardından da boşanma haberleri yapacak meslektaşlarını şu paylaşımla tehdit etti: "Boşanma sürecimizle ilgili mahkemeden yayın yasağı çıkmıştır. 10 yaşındaki çocuklarımızın sağlığını da ilgilendiren bu hassas konuda yalan yanlış, bölük pörçük haberler yaparak yayın yasağını ihlal edenlerin gereken cezayı alması için avukatlarımız suç duyurusunda bulunacaktır.."

Benim açıklamama rağmen...

Nagehan Alçı, daha sonra yaptığı bir paylaşımda da, "Benim açıklamama rağmen hala yalan ve çarpık haberler yapılmaya devam ediliyor. Benim asla ifade etmediğim hususlar uydurularak Rasim’e saldırılıyor. Biz anlaşmalı boşanıyoruz. Çekişmeli değil. O her zaman iyi ve mesuliyetli bir aile babası oldu. Sorumluluklarını hep üstlendi." ifadelerini kullandı... İşte Nagehan Alçı'yı kızdıran o haberlerde iddialar...

40 milyon tazminat, 60 bin nafaka!

Rasim Ozan Kütahyalı'dan 40 milyon lira dev tazminat ve 60 bin lira nafaka isteyen Nagehan Alçı, psikolojik ve ekonomik şiddete uğradığını öne sürdü. Korkusuz'da yer alan habere göre, dava dilekçesinde Kütahyalı'nın "dediğim dedik ve baskın" kişiliği olduğu iddia edildi.
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Bana kredi kartı aldırıp borca batırdı

Öte yandan Kütahyalı'nın Nagehan Alçı'ya çok sayıda kredi kartı aldırdığı, bunları kullandıktan sonra borçları ona ödettiği ileri sürüldü. Dilekçede, Rasim Ozan Kütahyalı'nın özellikle son 5 yıldır ekonomik şiddetin dozunu artırdığı iddia edildi.

4 yıl önce evleri ayırmışlar

"Pek kötü ve onur kırıcı davranışlara" maruz kaldığı belirtilen Alçı'nın yıllardır uğradığı psikolojik ve ekonomik şiddetten kaçmak için 2019 Mayıs'ında çocukları ile kiralık eve çıktığı dile getirildi. Alçı'nın şiddetten ancak bu şekilde bir nebze olsun korunduğu savunuldu.

Çocuklar için 4 yıl rol yapmışlar

Dilekçede çiftin son 4 yıldır çocukları, akraba, iş ve dost çevrelerine durumu hissettirmemek için bir araya gelerek rol yaptığı da yer aldı. Rasim Ozan Kütahyalı'nın özellikle son 5 yıldır ekonomik şiddetin dozunu artırdığı iddia edildi.

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