Nafakazedeler evlat hasretiyle bayramı geçirdi

Süresiz nafaka mağduru babalar, bu bayram da çocuklarından ayrı kaldı. Çocuklarını göremedi, onların kokusunu içine çekemedi. Yıllardır bir türlü el atılamayan yasalar nedeniyle süresiz nafakaya mahkum edilen babalar türlü haksızlıklarla mücadele ederken, çocuklar da baba şefkatinden mahrum kalmaya devam ediyor. Süresiz nafaka mağdurlarının yaşadıkları haksızlıkları Akit’e değerlendiren Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu Kurucusu İlhan Ergincan, hırs, intikam ve parayı evliliklerden üstün tutan tarafın vicdansızlığına çanak tutan adaletimizin, bu bayramda da yüz binlerce süresiz nafaka mağdurumuzu evlatlarına hasret bıraktığını söyledi.

50 bin baba nafaka ödeyemediği için hapse atıldı

Ergincan, şu değerlendirmelerde bulundu: “Babasından uzak tuttuğunuz çocukların ‘bayramı’ bayram değildir. Babasından ayrı bayramı yaşayan, yas tutan bir çocuğun gözyaşının hesabını ahirette kimse veremez. Çocuğun baba tarafı ile soy bağını kesen, bayramlarda dede, nene, amca, hala ile görüşmesine örf adetleri ve geleneklerini öğrenmesine engel olan bu yasaları yapanların, buna göz yumanların ve bu yasaları koz olarak kullanan kadınların günahları arşı alayı titretmektedir. Bu bayram süresiz nafaka sorunu çözülmediği için nafakasını ödeyemediği için yaklaşık 50 bin baba tazyik hapsi ile evlatlarından ve alilerinden ayrı kaldı. Ayrıca 6284 Sayılı Kanun ile kadının sözlü beyanından dolayı evden uzaklaştırılan yaklaşık 250 bin baba evlatlarından ayrı bayram geçirdi. En acısı da bu bayramda evlatlarına nafakasını aksatmadan ödeyen 100 bin üzeri baba evlatlarının kokusuna hasret kaldı. Sizler evlatlarınıza sarılıp, kokusunu içine çekerken, onlara bayramlık harçlıklar verirken nafaka hapsinden, çocuk icrasından, 6284 kadının sözlü iftira beyanında dolayı evinden uzaklaştırılan babaları evlatlarına ve sevdiklerine yine hasret bıraktınız.”

Çocukları malları gibi gören kadınlara fırsat vermesin

Süresiz nafaka mağdurlarından Ekrem Keskin ise şunları söyledi: “2020’den bu yana erkeği hiçe Sayan 6284 Sayılı Yasa’nın mağduruyum. Boşanma davası ile birlikte eski eşim akla hayale gelmeyecek yalan ve iftiralarla dava açıp, delilsiz sözlü beyan ile evden uzaklaştırma kararı aldırıp beni kendi tapulu evimden uzaklaştırdı. Akabinde mal varlıklarımızı kaçırdı ve zaman kaybetmeden çocuklarımdan beni koparttı. Çocuklarımı her görmek istediğimde sürekli mal ve para talebinde bulunuyorlar. Bağımız kopmasın diye kızıma aldığım telefon hattı ve tableti de yok etti. Hem çocuklarımız için para ödüyor hem göremiyoruz. Çocukları kendi malları gibi gören kadınlara fırsat verilmesin artık. Emekli maaşıyla geçimimi sağlayan biri olarak, kendi ihtiyaçlarımdan kısıp çocuğuma gönderdiğim halde çocuklarımı göremiyorum.”

Sesimizi duyan da yok

İki tane kızının olduğunu ve göremediğini anlatan mağdur Mustafa Yılgın ise şunları söyledi: “10 aydır çocuklarımı göremiyorum. Geçen bayram da göremedim. Kızlarımla zaman geçirmek istiyorum ama maalesef karşı taraf çocuklarımı göstermiyor. Nafakaları ödediğim halde göremedim. En son hakkımda çocuklarıma psikolojik baskı yapıp ‘babamız bizi dövdü’ dedirtip bana görüş günü yasağı getirdi. Bunu bizzat boşanma mahkemesine sundum, halen hâkim bana çocuk görüş günü vermedi. Çaresiziz, sesimizi duyan da yok.”

Babalar hak ettiği itibarı görmeli

Utku Can Bahçekapı da, “İlk evliliğim üç yıl bile sürmezken, boşanma davam üç yıldan fazla sürdü. İkinci evliliğimi yaptım. Eski eşim, kızımızla hiç ilgilenmezdi. Daha 1 yaşındayken çalışmadığı halde kızımızı kreşe gönderdi. Doğduğunda ona süt bile veremedi. Kendisine boşanma davası açınca çocuğu kullanarak benden öç aldı. Hem babasının SGK’dan ölüm aylığını almak hem benden nafaka almak için başkasıyla nikâhsız birliktelik yaşıyor. Buna rağmen mahkeme 8 yaşındaki kızımın velayetini annesine verdi ve ben kızımı göremiyorum. Bugün kızımla hiçbir suretle görüşememekteyim. Babalar, çocuğunu 15 günde bir saat 09.00 – akşam 17.00 arası gören ‘ziyaretçi’ değildir. Babalar çocukları için her zorluğa göğüs gererken hak ettiği itibarı da görmelidir” tepkisini gösterdi.

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