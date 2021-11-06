Nafakazedeler çözüm bekliyor

R.EKREM ŞAHAN ANKARA

Adliyelerdeki icra dairelerinin tozlu rafları süresiz nafaka dosyalarıyla dolup taşarken, bir kısmı da koridorlara kadar taşmaya başladı. Süresiz nafaka borcunu ödeyemeyenlerden bir kısmı ise hapsi tazyik dayatmasıyla karşı karşıya kalıyor. Mağdurlardan bazıları da ödeyemedikleri süresiz nafaka borcu nedeniyle cezaevine girip çıktıktan sonra tekrar bu sorun ile karşı karşıya kalıyorlar.

Sözler tutulmadı

Konuya ilişkin konuşan Aile Mağdur Hakları Kurucu Başkanı İlhan Ergincan, şunları dile getirdi: “Süresiz nafaka mağdurları 5. Yargı paketinde yine hayal kırıklığına uğradı. Bulundukları her ortamda süresiz nafakanın adil olmadığını belirten Aile Bakanı, Adalet Bakanı, Adalet komisyonu ve Anayasa komisyonu üyeleri ile vekiller bu konunun mağduru bizler gibi sadece beyan etmektedirler. Mağduriyetleri giderme yeri sanki TBMM değilmiş gibi bizler gibi sorunu söyleyen vekiller 3 milyon ailenin mağduriyetini sürdürmeye devam etmiştir. Aile yıkılmasın diye mücadele eden bizler sadece süresiz nafakaya adil bir süre gelsin istedik. Mağdurların sabrı tükendi.” Mağdurlar da Akit’e konuştu.

Ortada kaldık

Harun Çebi: “10 ay evli kaldım. Çocuğum yok ve yerel mahkemede tam kusurlu çıkmış bir kadına aylık maaşımdan haciz yolu ile kesilerek 1579 TL tedbir nafakası ödüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız 2. Yargı paketinde nafaka sorununun da çözüleceğini dile getirmişti olmadı. Biz mağdurlar bekledik belki yetişmedi 2. Paket de bir sonraki paketlerde çıkar diye ama 5. Paket de açıklandı yine süresiz nafaka gene yok. Hayal kırıklığına uğradım şahsen. Üstüne boşanamıyorum da. Bu da tekrar evlenmeme engel.”

12 yıldır ödüyoruz

Feyza Özdemir: “12 yıldır eşim ilk eşe nafaka ödüyor. Her ay evimizde nafaka yüzünden psikolojik şiddete maruz kalıyoruz eşim bir dönem çalışamadıgı için nafaka ödeyemedi. 3 ay hapis yatmak zorunda kaldı. Ben 2 aylık bebeğimle cezaevi kapısında mağdur kaldım. Kadın birliktelik yaşıyor. Yaşadığı adam evli ve biz bunu ispatlayamıyoruz. Ben çocuklarımın isteklerini ilk eşe nafaka ödeyebilmek için yerine getiremiyorum. Ben de bir kadınım ben nasıl ki eşime nafaka ödeyebilmesi için ek işler yapıp o parayı ilk eşe veriyorsam. O neden 12 yıldır hâlâ çalışmaz. Devlet bunu denetlesin bence biz borcumuzun ne zaman bitecegini bilmek istiyoruz. Artık verdikleri sözleri tutsunlar.”

Evi de verdik bitmedi

Hatice Taşdemir: “10 yıllık evlilik ortak çocuk yok, ayrılırken 600 bin değerinde müstakil ev verdiği halde 9 yıldır da genç meslek sahibi emekli aylığı olan hanıma nafaka veriyoruz. Eşim düz memur emeklisi, emekli aylığı dışında gelir yok, eşimin hayatını ben paylaşırken neden evimizin nafakasını yabancı hanımla paylaşıyorum?”