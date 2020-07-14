Nafakanın da bir endazesi olmalı

Eski Adalet Bakanı, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ süresiz nafaka ve çocuk icraları konusunda Akit’e özel açıklamalarda bulundu.

Nafaka konusunda çözüm iradesi netleşti

Bozdağ, nafaka konusunda hükümetin adım atacağının altını çizerek, “Süresiz nafaka konusunda çalışmalar bir noktaya geldi diye biliyorum. En son aşaması ne durumda Adalet Bakanımız ve Adalet Komisyon başkanımız daha net bilir. Ama benim bildiğim nafaka konusunda olumlu bir adım atılacak. Ne kadar sürelik nafaka olacak? Ona dair bir değerlendirme yapılıyor. Ama bu sorun çözülecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da bu konuda adım atılması yönünde de iradesi olduğunu biliyorum ben. Yani bu konuda bir adımı parlamento atacaktır diye düşünüyorum. Bu konu çok uzun zamandır konuşulan bir konu. Ama henüz daha somut bir teklife dönüşmedi. Fakat çözüm iradesi netleşti. Onun bilinmesini isterim” ifadelerini kullandı.

Meclis kapanmadan önce gelme ihtimali zor!

“TBMM kapanmadan meclise gelme ihtimali zor gözüküyor” diyen Bozdağ, “Ama parlamentoya gelip çıkacağını ve bu konuda olumlu bir adım atılacağını ben tahmin ediyorum. Bu konuda bir adım atılma iradesinin varlığı var. Çünkü süresiz nafaka ciddi bir sorun. Sadece erkekleri ilgilendirmiyor kadınları da ilgilendiriyor. Kadınlardan da erkeklerden de nafaka verenler var. Dolayısıyla bu konuda bir ciddi adıma ihtiyaç var. Adil hakkaniyetli bir adım atılmaya ihtiyaç var” diye konuştu.

Hem erkeği hem kadını koruyacak bir yol

Nafakanın adil olması gerektiğini ifade eden Bozdağ, “3 gün, 1 ay, 5 ay evli kalıp ölene kadar nafaka verme yükümlülüğü adil değil. Bunun bir ölçüsünün, endazesinin olması lazım. Bu çözüm hem kadını koruyacak hem de erkeği koruyacak. Belli bir yaştan sonra eğer kadının bir işi yok ise onu da korumak gerekiyor. Süresiz nafaka konusunda Hakkaniyetli, adil bir düzenleme gerekiyor. 40 yıl evli kalmış birisi 5 sene nafaka olmaz. Muhtemelen uzun süreli evliliklerden sonra boşanmalarda nafakalar da uzun süreli olur. Kısa süreli evliliklerde nafaka da kısa olur” şeklinde konuştu.

Çocuk icra görüntüleri tarihe kavuşacak

Bekir Bozdağ, son olarak şunları dile getirdi: şöyle devam etti: “Nafaka düzenleme çalışması içerisinde çocuk icrası olayı da var. Adalet Bakanlığımızın çocuk icraları konusunda bir hazırlığı var. Çocuk icrası konusunda da hoş olmayan görüntüler ortaya çıkıyor. Onlar artık inşallah tarihe karışacaktır.”