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Nafakada iki yıl önceki kararla algı peşindeler

Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu kurucularından İlhan Ergincan, 2018 yılında İstinaf Mahkemesitarafından verilen karara dayanılarak, yapılan açıklamaların algı oluşturduğunu söyledi.

18 Haziran 2019 Salı 10:39
Nafakada iki yıl önceki kararla algı peşindeler

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

TBMM gündemine alınacak yasal düzenlemeler arasında yeralan, ‘nafaka ödeme sistemi’ ile ilgili yasal değişiklik üzerinde çalışma sürerken, Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu kurucularından İlhan Ergincan, 2018 yılında İstinaf Mahkemesi  tarafından verilen karara dayanılarak, yapılan açıklamaların algı oluşturduğunu söyledi. “İstinaftan 2 yıl evliliğe 2 yıl nafaka” haberini hatırlatan Ergincan “Son zamanlarda ‘nafakama dokunma’ adı altında ünlülerin imza kampanyası ile başlayan algı operasyonu, 2018 yılı Ocak ayında İstinafın almış olduğu kararı bugünmüş gibi gazete manşetlerine servis ederek ‘süresiz nafaka yoktur, hakimin takdir kararı ile de bu konu çözülebilir’ algıları ile kamuoyunu ve insanları yanıltmaya başladılar” uyarısında bulundu.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 10:39
  1. Ankara
  2. TBMM
  3. nafaka ödeme sistemi
  4. Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu kurucularından İlhan Ergincan
  5. İstinaf Mahkemesi
  6. süresiz nafaka

YORUM YAZ

  • aliali19 dk önce
    Ben bir nafaka mağduru olarak "nafakama dokunma" kampanyasına karşılık olarak, "Beni Bu Mahkumiyetten Kurtarın" kampanyası başlatıyorum. Sanatçı bozuntularının tuzu kuru, ahlak zaten zayıf, tabi ki bunlar aile yapısını bozup,zinaya teşvik eden 6284 kanununu savunurlar. Reis kimseye kulak asma Allah için bizi bu nafakadan kurtar.
  • Bilgin#Bilgin#25 dk önce
    6284 sayılı zulmü , kaç sene oldu hale gidermediler . Bilerek ağırdan alıyorlar. Aileyi yıkan yasaların hazırlanmasında kadem hep başrolde.
  • Semih11Semih1127 dk önce
    Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz , siyasiler 6284 sayılı yasa ile aileleri parçaladılar.
  • ErdalErdal28 dk önce
    Hükümetin beceriksizliği, yıllardır işi uzatıyor. Kadem gibi dernekler iktidarın can damarlarına kadar işlemiş. Ben bu nafaka düzenlemesi ile mağduriyetin giderilebilecegine inanmıyorum.
  • SerraSerra30 dk önce
    Bu nafaka ödeme sistemi 6 ay ile 2 yıl arasında olmak kaygıyla düzenlenmeli, yoksa daha çok kadın katledilir,Süresiz nafaka fetönün kazığıdır türk milletine.

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