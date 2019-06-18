Nafakada iki yıl önceki kararla algı peşindeler

Resul Ekrem Şahan Ankara

TBMM gündemine alınacak yasal düzenlemeler arasında yeralan, ‘nafaka ödeme sistemi’ ile ilgili yasal değişiklik üzerinde çalışma sürerken, Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu kurucularından İlhan Ergincan, 2018 yılında İstinaf Mahkemesi tarafından verilen karara dayanılarak, yapılan açıklamaların algı oluşturduğunu söyledi. “İstinaftan 2 yıl evliliğe 2 yıl nafaka” haberini hatırlatan Ergincan “Son zamanlarda ‘nafakama dokunma’ adı altında ünlülerin imza kampanyası ile başlayan algı operasyonu, 2018 yılı Ocak ayında İstinafın almış olduğu kararı bugünmüş gibi gazete manşetlerine servis ederek ‘süresiz nafaka yoktur, hakimin takdir kararı ile de bu konu çözülebilir’ algıları ile kamuoyunu ve insanları yanıltmaya başladılar” uyarısında bulundu.