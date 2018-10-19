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Nafaka zulmüne vekiller kör ve sağır

Akit’in gündeme getirdiği “Süresiz nafaka” sorununa milletvekillerinin de kulak tıkadığı ortaya çıktı. Mağdur derneklerineve vatandaşlara, konunun takipçisi olduklarını ifade eden milletvekillerinin, sorunun çözülmesi için TBMM Dilekçe Komisyonu’na bugüne kadar tek bir dilekçe bile vermediği anlaşıldı.

19 Ekim 2018 Cuma 10:56
Nafaka zulmüne vekiller kör ve sağır

Akit’in gündeme getirdiği ve son yılların en çok tartışılan konularından biri olan “Süresiz nafaka” sorununun takipçisi olacaklarını ifade eden milletvekillerinin TBMM Dilekçe Komisyonu’na bugüne kadar hiçbir dilekçe vermediği ortaya çıktı. Muhabirimizin ‘Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’ kapsamında Meclis Başkanlığı’na sorduğu sorular neticesinde ortaya çıkan gerçeğe göre; TBMM Dilekçe Komisyonu’na, ilki 2015’te olmak üzere vatandaşlar tarafından 80, milletvekilleri tarafından ise “0” dilekçe verildi.

Çok hazin bir durum

Boşanmış İnsanlar ve Aile Platformu (BİAP) Başkan Yardımcısı İlhan Ergincan, Dilekçe Komisyonuna “süresiz nafakanın kaldırılmasına” ilişkin olarak milletvekilleri tarafından verilen herhangi bir dilekçenin bulunmamasının “çok hazin bir durum” olduğunu belirterek, “Biz milletvekilleriyle görüştüğümüz zaman kendilerinin bilgisi halinde olduğunu ve sürekli bu konuda dilekçe verdiklerini söylüyorlar. Demek ki bizleri bu konuda farklı yönlendiriyorlar. Ama bizleri söyledikleri bu konuyla ilgili çalışma yapılıyor. ‘Artık bekleyin bu konunun üzerine fazla gidip mide bulandırıcı şekilde yapmayın’ dediler. Bizlerde insanlar mağduriyetlerini dile getirdikleri için rahatsız duyulacak birşey yok. Bu konuda bazı milletvekilleri bizlere görüşme randevusu verdiği halde danışmanıyla görüşmemizi istedi. Çok farklı bir yaklaşım olduğu için genel sekreterliğe de şikayette bulunduk. Milletvekilleri bizlere şirin yüzünü gösterip arka planda farklı şeyler yapıyorsa çok kötü. Bu konuda mağdur olan arkadaşlarımızı da TBMM dilekçe komisyonuna dilekçe vermeye davet ediyorum” dedi.

Bir dilekçe bile verilmemiş

Babalar ve Çocuklar Derneği Başkanı Atıl Kızılkan ise, “Süresiz nafaka bir insanı yaşarken mahkum etmektir. Süresiz ceza olmaz. Nafaka kadınları da hayat boyu muhtaç hale getiriyor. Biz bu konuda Baba-Der olarak her partiden milletvekillerimizi ziyaret ettik. Kendileri bizim bu konuda haklı olduğumuzu, bu konunun üzerine düşeceklerini ifade ettiler. Ancak bir dilekçe bile verilmemiş. Milletvekilleri bizim vekillerimiz. Bu durumda devletimize sitem etmekten başka bir çaremiz kalmıyor” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 10:56
  1. Boşanmış İnsanlar ve Aile Platformu
  2. İlhan Ergincan
  3. Babalar ve Çocuklar Derneği
  4. Atıl Kızılkan

YORUM YAZ

  • akyusuf28akyusuf2850 dk önce
    Millet vekili olmak milletin sorumluluğunu almaktır, milletin derdini dert edinmeyen vekil büyük vebal altında olduğunu bilmeli, görevini yapamayacaksa istifa etme erdemini bari göstermelidir. Binlerce baba yüzünü görmediği bir kadına her ay para ödemek zorunda bırakılıp; ekonomik, psikolojik ve sosyal yönlerden zulme uğrarken vekillerin kör/sağır kalmaları da zulümdür.
  • mazlummazlum55 dk önce
    Allahsızlar
  • hilmikurthilmikurt55 dk önce
    Vekiller ne iş yapar ? Ülkeninbir sürü problemi var.Öyle yeyip içip geziyorlar heralde ! Bu zulme bir son verilsin. Ne güzel ,bir ay evli kal..sonra bir bahane ile boşan..kocan sana ömür boyu baksın.Böyle adaletsizlik olmaz ! Ak partinin artık yeni anayasa yapması gerekiyor.Cezalarda caydırıcı değil. Adalet kalmadı bitti.
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