Nafaka zulmüne dikkat çekmek için Kastamonu’dan İstanbul’a yürüyor

Gazetemizin sürekli gündemde tuttuğu ve aile kurumunu yerle bir eden uygulamalardan biri olan “Süresiz Nafaka” sebebiyle binlerce insanın akıl almaz mağduriyetler yaşadığını defalarca kamuoyunu aktardık. Birkaç gün, birkaç ay evli kalmalarına rağmen süresiz nafaka zulmü altında inim inim inleyen mağdurlar, yıllardır hiçbir adım atılmayan “süresiz nafaka” uygulamasının “süreliye” döneceği günü sabırsızlıkla beklerken bir yandan da mağduriyetlerini anlatmak için sahaya inmeye başladılar. Kastamonu’da 1 gün evli kalıp ayrıldıktan sonra eşine nafaka ödemeye mahkum edilen Mustafa Duman nafaka adaletsizliğinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için İstanbul’a yürüyor.

Moladan sonra yola devam

Kastamonu’nun merkeze bağlı Pehlivan köyünde ikamet eden 32 yaşındaki Duman, sosyal medyadan tanıştığı Ayşe ile iki yıllık görüşmenin ardından 2017 yılının Ekim ayında evlendi. Eşinin yüzünü sadece nikah günü görebilen Duman, ailesi ile birlikte İstanbul’a döndükten sonra bir daha haber alamadığı gerekçesiyle boşanma davası açtı. Davanın görüldüğü sırada aylık 700 TL nafaka ödemeye mahkum edilen Duman, yaşadığı haksızlığı duyurmak için Kastamonu’dan İstanbul’a yürümeye başladı. Yaklaşık 273 kilometre yürüyerek Düzce’ye ulaşan Duman, hafta sonu sokağa çıkma yasağı sebebiyle verdiği molanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için İstanbul’a yürümeye devam edecek.

Yolda destek olanlar var

Nafakaya çözüm bulunması için yola çıktığını ve yürüyüş boyunca vatandaşlardan destek gördüğüne dikkat çeken Duman, şunları anlattı: “Pazartesi günü yola çıktım. Yaklaşık 580 kilometrelik yolum vardı. Şu anda Düzce’ye geldim. Sakarya’ya gidebilirsem gideceğim. Yoksa Hendek’te duracağım. Ertesi gün yoluma devam edeceğim. İstanbul’a yaklaşık 210 Km’lik bir yolum var. Sağolsun bütün insanlar yollarda duruyorlar, destekçi oluyorlar. 1 günlük resmi nikahlı eşimden 4 yıldır boşanamıyorum. Aylık 700 lira nafakaya bağlandım. Kapıma sürekli icralar geliyor. Hâlâ borcum var. Bu nafakaya bir çözüm bulunması için yürüyüşe çıktım” dedi.

İstanbul’da açıklama yapacağım

Duman, şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile görüştüğümde başlatmış olduğum yürüyüşün bilgisi Cumhurbaşkanımıza intikal ettiğini söylediler. Fakat yoğun program temposundan dolayı görüşemezsek bile davamı orada da devam ettireceğim. Oradan ayrılmayacağım. Çünkü benim gibi bir sürü mağdur var. Onların sesi olacağım. İstanbul’a vardığımda büyük bir kalabalığın beni karşılayacağını öğrendim. Orada bir basın açıklamasında bulunacağız. Ayasofya Camii’nde şükür namazı kılacağım.”