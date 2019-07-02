Nafaka zulmü ve TCE, TBMM eliyle pekiştiriliyor! Yasaları feministlere göre mi yapacaksınız?

Yusuf Kenan Çakır yeniakit.com.tr TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu “İstanbul Sözleşmesinin Etkin Kullanılması ve İzlenilmesi Alt Komisyonu” tarafından yarın yapılacağı duyurulan toplantıda, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Türk Kadınlar Birliği, Gökkuşağı İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Platformu (GİKAP), Mor Çatı Kadın Sığınma Vakfı, Kadın Sağlıkçılar Eğitim ve Dayanışma Vakfı (KASAV) katılımcı olarak yer alacak ve “6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” ile diğer mevzuatın uygulamasında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri tartışılacak. Ailenin köküne kibrit suyu dökmeyi amaçlayan İstanbul sözleşmesi, TBMM eliyle daha da etkin hale getirilecek.

İstanbul Sözleşmesi (Kadına Karşı Şiddetle ve Aile İçi Şiddetle Mücadele ve önleme Avrupa Konseyi Sözleşmesi)’nin ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile diğer mevzuatın uygulamasında yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin görüşüleceği komisyon toplantısına, Feminist dernek temsilcileri katılacak. Kamuoyunda yoğun tepkilere neden olan İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılması için STK’lar Meclis’i göreve çağırırken, Feminist dernekler TBMM’yi kullanarak aileyi bozan yasaları daha da pekiştirmenin peşinde.

TBMM aile yıkan yasaları bunlarla mı kaldıracak?

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu tarafından “İstanbul Sözleşmesinin Etkin Kullanılması ve İzlenilmesi” amacıyla oluşturulan alt komisyon, kamuoyunda Feminist ideolojinin savunucuları olarak görülen derneklerin temsilcileriyle “Aile yıkan yasa” olarak adlandırılan 6284 sayılı yasanın daha da etkin şekilde uygulanmasına yönelik toplantı yapacak. TBMM’de yapılacak toplantıya, nafaka zulmünü ve eşcinsel sapkınlığın meşrulaştırılmasını savunan Gökkuşağı İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Platformu, Mor Çatı Kadın Sığınma Vakfı, Türk Kadınlar Birliği, Kadın Sağlıkçılar Eğitim ve Dayanışma Vakfı ve Kadın ve Demokrasi Derneği temsilcileri katılacak.