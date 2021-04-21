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Siyaset Nafaka zedeler yeni bakanla yeniden umutlandı!
Siyaset

Nafaka zedeler yeni bakanla yeniden umutlandı!

Süresiz nafaka zulmünün mağdur ettiği vatandaşlar, Derya Yanık’ın Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı olmasıyla birlikte yeniden umutlandı. Derya Yanık’ın 2019 senesinden süresiz nafaka hakkında yaptığı açıklamalar tekrar gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 15:58:00 -
Nafaka zedeler yeni bakanla yeniden umutlandı!

 yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine getirilen Derya Yanık’ın 2019 yılında katıldığı bir toplantıda süresiz nafaka ile ilgili yaptığı açıklama nafaka mağdurlarını yeniden umutlandırdı. Yanık, Boşanma davalarının kısa sürede sona erdirilmesi gerektiğini belirterek, “Boşanmış erkeklerden bazıları dar gelirli olduğu için nafakayı ödemekte çok zorlanıyor. Dolayısıyla bu kesimle ilgili bir şeyler yapılması gerekiyor” ifadelerini kullanmıştı.

Boşanmalarda eşlere bağlanan ve kangrene dönüşen ‘süresiz nafaka’nın mağdurları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık’ın getirilmesi ile ‘süresiz nafaka’ sorununun bir an önce çözüme kavuşacağı algısı oluştu.

İŞTE YENİ BAKANIN SÜRESİZ NAFAKAYA BAKIŞ AÇISI!

Altınbaş Üniversitesi’nde 2019 yılında Boşanmalarda süresiz nafakanın kaldırılmasını isteyen erkeklerin talebi toplantısında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise boşanma davalarının kısa sürede sona erdirilmesi gerektiğini belirterek, “Davaların uzaması durumunda sürtüşmeler artıyor ve sık sık şiddete yol açıyor. Boşanmış erkeklerden bazıları dar gelirli olduğu için nafakayı ödemekte çok zorlanıyor, dolayısıyla bu kesimle ilgili bir şeyler yapılması gerekiyor. Sorun yargıtay içtihatlarıyla çözülebilir” demişti.

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