Nafaka miktarı dokuz yüz liraya yükselince ikinci eş çileden çıktı!

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA- Canan ve Cemer Tuncer çifti, hayatlarını 2014 yılında birleştirdiler. Cemer Tuncer, geçmişte 10 yıl süren bir evlilik yapmıştı. Boşandığı eşine ödediği dört yüz liralık nafaka miktarı, mahkeme kararı ile dokuz yüz liraya yükseltildi. Biriken nafaka borçları sebebi ile kendisine on gün de süre verildi. Borcunu ödeyemediği taktirde hapis cezası alacak.



Yaşanan bu gelişmeden sonra ikinci eş Canan Tuncer isyan etti. Eşi Cemer Tuncer'in karaciğer rahatsızlığından dolayı çalışmadığını aktaran Canan Tuncer, yalancı şahitlerle nafaka miktarını arttırdıklarını söyledi. Cemer Tuncer'in hapse girmesinden endişe duyan Canan Tuncer, eşinin boşandığı kadına; "Birazcık kadınlık gururu varsa bize bu acıyı yaşatmazsın" diyerek seslendi:

Yalan beyanla nafaka yükselttiler

2014 yılında evlendik. Eşimin daha önceden evlenip boşandığını biliyordum. Evliliğimiz süresince nafaka sebebi ile zorlandığımız zamanlar oldu. Aylık dört yüz liraydı. Birkaç hafta önce açılan dava ile dokuz yüz liraya yükseltildi. Dört senedir ben eşim ile evliyim. Onun çalışıp çalışmadığını ben biliyorum. İddia ettikleri gibi dört bin beş yüz lira maaş aldığını hiç görmedim. Eşim ödeyemiyor. Bu parayı ben ödüyorum. Madem kadın mağdur, peki beni neden mağdur ediyorlar?



Önümüzdeki birkaç gün içinde eşimin yakalama kararı çıkacak. Ödemesi için on günlük bir süre verildi. Biz bu borcu dokuz aydır ödeyemedik. Dört yüz lirayken de zor ödüyorduk ama şu an dokuz yüz lira olunca daha da zorlanacağız. Ben eşim için kadın halimle şu an ne iş olsa yaparım, yapıyorum da. Temizlikten tutunda inşaat sektörüne kadar birçok yerde çalıştım. Eşim ceza almasın diye çalışıp bu parayı tedarik edebiliyorsam, nafaka alan taraf; eğer bir parça onuru, kadınlığa dair bir toz tanesi bile gururu varsa kendi ayakları üzerinde durabilir.

Nafakadaki yüksek artışla şoka girdi

Cemer Tuncer böbrek hastası. Uzun süredir çalışamıyor. Eşinin mutsuzluğundan dolayı kendisinin de mutsuz olduğunu vurgulayan Tuncer; nafakadaki haksız artış yüzünden şok yaşadığını söylüyor:



Geçmişte on sene süren bir evliliğim oldu. Bu evlilikten bir de çocuğum var. Şu anda on dört yaşında. Dört yıldır onunla görüşemiyorum. Yasal olarak onu ayda iki kez görmeye hakkım var. Yedi yıldır nafaka ödüyorum. Şu anda da nafaka arttırım davası bitti. Dört yüz liradan dokuz yüz liraya çıktı. Yüzde yüz otuz artış oldu. Şoka girdim. Ben elektrikçiyim. Karaciğerimde emojin var. Altı ay kontrol edilecek. Büyüme olup olmadığı tespit edilecek. Eşimin mutlu olmasını istiyorum. O mutlu olmayınca ben de doğal olarak mutlu olamıyorum. Benim boşandığım insana karşı bir düşmanlığım yok. En azından çocuğumu yetiştirirken bana karşı doldurmasın.