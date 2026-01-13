Kasımpaşa, Fenerbahçe’den iki transfer daha yapıyor
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci'yi kiralık olarak kadrosuna katan Kasımpaşa, sarı-lacivertlilerden Cenk Tosun ve Rodrigo Becao da transfer etmeye hazırlanıyor.
Kasımpaşa devre arasında transfer harekâtı başlattı. Fenerbahçe'den İrfan Can transfer eden, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao ile de ilgilenen Kasımpaşa, iki futbolcunun transferi için geri sayıma geçti.
HT Spor'un haberine göre, Kasımpaşa, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao'nun transferi için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.
İki takım arasındaki anlaşmanın tamamlanmasıyla birlikte Cenk Tosun bonservisiyle, Becao ise kiralık olarak Kasımpaşa'ya imza atacak.
Cenk Tosun ve Becao'nun geleceklerinin kısa sürede netleşmesi ve transferlerin tamamlanması bekleniyor.
Kasımpaşa teknik direktörü Emre Belözoğlu’nun İrfan Can Kahveci gibi bu iki transferi çok istediği belirtildi.
