Kasımpaşa, Fenerbahçe’den iki transfer daha yapıyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kasımpaşa, Fenerbahçe’den iki transfer daha yapıyor

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci'yi kiralık olarak kadrosuna katan Kasımpaşa, sarı-lacivertlilerden Cenk Tosun ve Rodrigo Becao da transfer etmeye hazırlanıyor.

#1
Foto - Kasımpaşa, Fenerbahçe’den iki transfer daha yapıyor

Kasımpaşa devre arasında transfer harekâtı başlattı. Fenerbahçe'den İrfan Can transfer eden, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao ile de ilgilenen Kasımpaşa, iki futbolcunun transferi için geri sayıma geçti.

#2
Foto - Kasımpaşa, Fenerbahçe’den iki transfer daha yapıyor

HT Spor'un haberine göre, Kasımpaşa, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao'nun transferi için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.

#3
Foto - Kasımpaşa, Fenerbahçe’den iki transfer daha yapıyor

İki takım arasındaki anlaşmanın tamamlanmasıyla birlikte Cenk Tosun bonservisiyle, Becao ise kiralık olarak Kasımpaşa'ya imza atacak.

#4
Foto - Kasımpaşa, Fenerbahçe’den iki transfer daha yapıyor

Cenk Tosun ve Becao'nun geleceklerinin kısa sürede netleşmesi ve transferlerin tamamlanması bekleniyor.

#5
Foto - Kasımpaşa, Fenerbahçe’den iki transfer daha yapıyor

Kasımpaşa teknik direktörü Emre Belözoğlu’nun İrfan Can Kahveci gibi bu iki transferi çok istediği belirtildi.

