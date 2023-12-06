Nafaka mağduru dede yaşadıklarını anlattı! 81 yaşında ödemeyi unuttuğu için hapse atılmıştı

Bursa'da ayrı yaşadığı eşine nafaka ödemediği iddiasıyla tutuklanıp, cezaevine götürülen, Erkekleri Koruma Derneği'nce nafaka bedeli ödenince 26 saat sonra tahliye edilen Zülfü Şirin (81), "2022 yılında ödediğim nafaka ücreti başka hesaba gitmiş, onun için beni tutukladılar. Cezaevindeyken birçok milletvekilleri arayıp, moral verdiler. Cezaevine girerken gözyaşı döktüm, çıkarken de sevinç gözyaşları döktüm" dedi.

İnegöl'de oturan Zülfü Şirin, iddiaya göre 6 yıl önce ayrı yaşamaya başladığı ancak resmi olarak boşanmadığı eşi Nebiye Şirin'e (69), nafaka ödemeyi unuttu. Bunun üzerine Şirin'in Avustralya'da yaşayan ve 45 yıl evli kaldığı eşi, şikayetçi oldu. Şikayet sonrası Şirin, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İşlemleri sonrası 4 Aralık saat 17.00 sıralarında tutuklanan ve jandarma eşliğinde cezaevine götürülürken gözyaşlarını tutamayan Zülfü Şirin, nafaka bedeli olan 5 bin 700 TL'nin, Erkekleri Koruma Derneği'nce ödenmesi üzerine dün saat 19.00 sıralarında Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi.

İnegöl'deki evine gelişinde konuşan ve 26 saat cezaevinde kalan Zülfü Şirin, Avustralya'da yaşayan eşi ve oğlunu suçlayarak, "Bir elektrik düğmesini kapattım diye oğlumdan hem dayak yedim hem küfür yedim. Kahrımdan bağlara çıktım, gittim. Avusturalya'daki eve geri döndüğümde, ailem beni kapının önüne koydu. Sonra Türkiye'deki evime geldim. Beni burada da rahat bırakmadılar. Gemlik'in Katırlı köyünde evim var. Beni oraya da sokmadılar" diye konuştu.

'TELEFONLA ARAYIP, 'SENİ ÖLDÜRÜP DENİZE ATACAĞIZ' DEDİ'

Eski eşinin erkek kardeşi tarafından tehdit edildiğini de iddia eden Şirin, nafaka bedelini yanlış hesaba gönderdiğini söyleyerek, "Oğlan kardeşi beni tehdit etti. Telefonla arayıp, 'Seni öldürüp denize atacağız' dedi. Sonrasında benden şikayetçi oldu. Nafakayı ödemedim diye beni mahkemeye çıkardılar. Oysa ben nafakayı ödemiştim. Yanlışlıkla başka hesaba göndermişim. Beni mahkemeye çıkarıp, tutukladılar. Bu yaştan sonra cezaevi çekilecek gibi değil. Hapishanenin en yaşlısı bendim. Şu anda 83 yaşındayım, resmiyette 81 yaşındayım. 2022 yılında ödediğim nafaka ücreti başka hesaba gitmiş, onun için beni tutukladılar. Benim nafakamı bir hayırsever ödedi, bugün de serbest kaldım. Nafaka ücreti olan 5 bin 700 TL ödediler. Cezaevindeyken birçok milletvekilleri arayıp, moral verdiler. Cezaevindekiler, bile böyle bir durumun olmaması gerektiğini söyledi. Allah, hepsinden razı olsun" dedi.

'İLK KEZ HAPSE GİRDİM’

​Eşiyle 45 yıl evli kaldıklarını ve 6 yıl önce Avustralya'dan Türkiye'ye döndüğünü söyleyen Şirin, "Avusturalya'da nafaka diye bir şey yok. Neden benle uğraşıyorlar hala? 4 katlı evimi satıp, oğluma Avusturalya'da ev aldım. Ama karşılığını göremedim. 6 yıl önce Avusturalya'dan Türkiye geldim. Eşimle 45 sene evli kaldım, hala da evliyiz ama ayrıyız. Eşime bir tokat dahi vurmadım. Avusturalya'da 45 yıl yaşadım. Aslen İnegöllüyüm. Türkiye kanunlarında çok yanlışlar var. İnşallah düzeltirler. İlk kez hapse girdim. 24 saat cezaevinde kaldım. Orada hiçbir şey yapmadım. Oradakiler ile sohbet ettik. Bu durumda olmama onlar da üzüldüler, çıktığıma onlar da sevindiler. Cezaevine girerken gözyaşı döktüm, çıkarken de sevinç gözyaşları döktüm. Böyle şeyler kimselerin başına gelmez inşallah. Bu nafaka davaları, cinayetlerin başlangıç sebepleri. Çoğunlukla cinayetler bunlardan çıkıyor. Ne olur devletimiz bu konularla ilgilensin. Vatandaşlarımız niye mağdur olsun" diye konuştu.

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