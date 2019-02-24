Nafaka mağduru Akit'e konuştu: Boşandığım eşim nafaka alabilmek için...

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA

Emekli maaşı ile kirada oturarak geçim mücadelesi veren Kemal Uzun süresiz nafaka sebebi ile yaşadığı zorlukları Yeniakit.com.tr'ye anlattı.

Uzun, 10 yıl önce boşandığı eşine aralıksız olarak nafaka ödemesi yaptığını belirtirken "Eşimle evliliğimizde çocuğumuz olmadı. Mahkeme tarafından verilen boşanma kararına göre; maddi ve manevi tazminatla birlikte yoksulluk nafakası ödemeye mahkum edildim. 2009 yılı Ekim ayında birikmiş olan tedbir nafakası ve işlemiş faizini ödedim. Tedbir nafakası ile birlikte de sürekli olarak yoksulluk nafakası ödemeye başladım" ifadelerini kullandı.

'Eşim benden daha varlıklı'

Kemal Uzun, boşandığı eşinin nafaka alabilmek için maddi imkanlarını gizli tuttuğunu vurgularken, "Eşimin kendi adına oturulabilir veya kiraya verilebilir bir dairesi ile birlikte ailesinden kalan hisseli arazisi bulunmaktadır. Kendisi kesinlikle yoksul ya da bakıma muhtaç bir insan değil. Vefat eden babasından yetim aylığı alma hakkı bulunmakta ancak kasıtlı olarak yoksulluk nafakası alabilmek için SGK'ya başvurmuyor. Sağlık hizmetinden de şuan da çalışan kızı üzerinden yararlanıyor" dedi.

'Devletimiz bizi bu çıkmazdan kurtarsın'

Eşi tarafından açılan nafaka arttırım davaları nedeni ile daha da çıkmaza girdiğini ifade eden Uzun, "Ben emekli maaşımla hayatta kalmaya çalışırken, 10 yıldır yüzünü bile görmediğim birisine sürekli olarak nafaka ödüyorum. Tüm bunların yanı sıra nafaka arttırım davaları açıyorlar ve bu davaların avukat masrafları da bana yükleniyor. Ben emekli aylığımla geçinen ve kirada oturan bir insanım. Emekli aylığımdan başka hiçbir gelirim yok. Hayatıma süresiz ipotek koyan bir kadın yüzünden hem maddeten hem de manen yıpranmış durumdayım. Devlet yetkililerimizden bizleri içinde bulunduğumuz bu çıkmazdan kurtarmaları için adım atmalarını rica ediyorum" şeklinde konuştu.