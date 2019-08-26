Nafaka mağdurları Bakan Gül’den randevu istiyor

Resul Ekrem Şahan Ankara

Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu kurucusu İlhan Ergincan, tek dertleri aile olan ve yanlış politikalar sonucu yıkılmak üzere olan, aile birliğinin yeniden toparlanması için mücadele eden platformun Adalet Bakanı tarafından görmezden gelindiğini iddia ederek bu duruma gelinmesine tepki gösterdi.

Nafaka mağdurlarının sorunlarının dinlenmesi gerektiğini ifade eden İlhan Ergincan, “Korkmayın bizleri dinlediğinizde gerçeklerle yüzleşeceksiniz. Bu gerçeklerden biri; eşi yoğun bakımda yatan ve 28 yıldır nafaka ödeyen adamın dramıdır. Öyle bir adaletsizliktir ki mağdurumuz yoğun bakımda yatarken ikinci eşi, kocasının hastane masraflarını, çocuklarının giderlerini ve en acısı vicdansız ilk eşin nafakasını vermek zorunda kalmaktadır. İlk eş, can çekişen eski eşin nafakasını almaktan utanmamaktadır. Sayın bakanımız bu adaletsizliğin hesabını ahirette veremeyiz. Sadece adalet arayan ve toplumsal sorunları çözmek için uğraşanlara kapıyı kapatarak, hükümetimize olan inancımızı bitiriyorsunuz. Bizi, bizden olanlar dinlemez ise bizden olmayanların aileyi yıkmaya çalışmalarına ne diyebiliriz ki?” ifadelerini kullandı.

Ergincan, “Bizler kişisel isteklerimiz için değil, toplumsal sorunlar için Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile görüşmek istiyoruz. Acil randevu bekliyoruz” dedi.