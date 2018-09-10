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Nacional Asuncion - Deportivo Capiata maçı ne zaman saat kaçta?

Paraguay Profesyonel Lig Clausura Nacional Asuncion - Deportivo Capiata karşılaşmasının heyecanı var. Futol severler Nacional Asuncion - Deportivo Capiata maçının başlama saatini merak ediyor. Peki Nacional Asuncion - Deportivo Capiata maçı ne zaman ve saat kaçta? Nacional Asuncion - Deportivo Capiata istatistiklerine bakacak olursak, Nacional Asuncion son haftadaki Olimpia müsabasında 4-2 yenildi. Deportivo Capiata, Independiente karşılaşmaında 3-1 yenildi.

10 Eylül 2018 Pazartesi 10:22
Nacional Asuncion - Deportivo Capiata maçı ne zaman saat kaçta?

Paraguay Profesyonel Lig Clausura Nacional Asuncion - Deportivo Capiata karşılaşmasının heyecanı var. Futol severler Nacional Asuncion - Deportivo Capiata maçının başlama saatini merak ediyor. Peki Nacional Asuncion - Deportivo Capiata maçı ne zaman ve saat kaçta? Nacional Asuncion - Deportivo Capiata istatistiklerine bakacak olursak, Nacional Asuncion son haftadaki Olimpia müsabasında 4-2 yenildi. Deportivo Capiata, Independiente karşılaşmaında 3-1 yenildi.

Paraguay Profesyonel Lig Clausura heyecanı devam ediyor. Nacional Asuncion, 11 Eylül 2018 Salı günü Deportivo Capiata ile karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 02:15. Maç öncesi Nacional Asuncion 10 puanla 7. sırada, Deportivo Capiata 14 puanla 3. sırada bulunuyor. Ev sahibi Nacional Asuncion, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Deportivo Capiata son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle yeşil sahalardan ayırlıd. Nacional Asuncion ise son haftadaki Olimpia karşılaşmasında 4-2 yenik ayrıldı yeşil sahadan. Deportivo Capiata, Independiente karşılaşmasında 3-1 yenik düştü.

Nacional Asuncion, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı. Nacional Asuncion ise  evinde 8 gol atarken, yine kendi evinde 5 gol yedi. Deportivo Capiata, deplasmanda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Buna göre maçlarda Deportivo Capiata 4 gol atarken, 7 gol yemenin de üzüntüsünü yaşadı.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 10:22
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