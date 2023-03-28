  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Naci Ünüvar'ın sağlık durumuna ilişkin Trabzonspor'dan açıklama
Spor

Naci Ünüvar'ın sağlık durumuna ilişkin Trabzonspor'dan açıklama

Yeniakit Publisher
2023-03-28 21:55:00 -
Naci Ünüvar'ın sağlık durumuna ilişkin Trabzonspor'dan açıklama

Trabzonsporlu futbolcu Naci Ünüvar'ın uyluk iç bölgesinde kas yaralanması tespit edildiği bildirildi.

Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, kulübün internet sitesinden Ünüvar'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Beşir, açıklamasında, "Türkiye-Kosova arasında oynanan U21 maçında sakatlanan Futbol A takımımız oyuncularından Naci Ünüvar'ın yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda uyluk iç bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23