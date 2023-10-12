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Yaşam Naci Görür tarafından dikkat çekildi: Van depremi sonrası Doğu Anadolu için açıklaması! Paylaştı
Yaşam

Naci Görür tarafından dikkat çekildi: Van depremi sonrası Doğu Anadolu için açıklaması! Paylaştı

Yeniakit Publisher
2023-10-12 21:38:00 - 2023-10-12 21:43:10
Naci Görür tarafından dikkat çekildi: Van depremi sonrası Doğu Anadolu için açıklaması! Paylaştı

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Van Gölü'nde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından yorum yaparak değerlendirmede bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün saat 14.04'te Van Gölü'nde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, derinliği 7 km olarak bildirilen depreme ilişkin X hesabından açıklamalarda bulundu.

Görür, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Van-Akçift’te 4,6 deprem oldu. Muhtemelen Erciş Fay Zonu içerisinde. 6 Şubat depremlerinden sonra Doğu Anadolu bayağı sıkıştı. Bu tür doğrultu atımlı kimi fayların deprem üretmesi normaldir. Sevgiyle"

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