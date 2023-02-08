Naci Görür deprem beklenen yerleri açıkladı! Tsunami kaçınılmaz

Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sunduğu programda Kahramanmaraş depremini değerlendiren Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye'de olası deprem beklenen yerleri harita üzerinde gösterdi.

Tsunami kaçınılmaz

Görür, Türkiye'de çok fazla aktif fay bulunduğunu, İçanadolu bölgesi ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde deprem potansiyelinin az olduğunu belirtti. Olası deprem olacak yerlerin birinin Bingöl ve Erzincan'da olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, Güney Marmara'da bir deprem olabileceğini belirtti.

Ege Bölgesi'nde oldukça büyük deprem potansiyeli olduğunu belirten Görür, Batı Akdeniz'in de tsunami üretme potansiyeline sahip olduğunu belirterek, bu bölgede tsunaminin kaçınılmaz olduğunu söyledi.