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Gündem Naci Görür deprem beklenen yerleri açıkladı! Tsunami kaçınılmaz
Gündem

Naci Görür deprem beklenen yerleri açıkladı! Tsunami kaçınılmaz

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 7,7'lik ve 7,6'lık depremler sonrası olası deprem beklenen yerleri katıldığı canlı yayında harita üzerinden anlattı. İşte deprem beklenen yerler ve tsunami olma ihtimali yüksek yer.

Yeniakit Publisher
2023-02-08 04:22:00 -

Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sunduğu programda Kahramanmaraş depremini değerlendiren Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye'de olası deprem beklenen yerleri harita üzerinde gösterdi.

Tsunami kaçınılmaz

Görür, Türkiye'de çok fazla aktif fay bulunduğunu, İçanadolu bölgesi ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde deprem potansiyelinin az olduğunu belirtti. Olası deprem olacak yerlerin birinin Bingöl ve Erzincan'da olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, Güney Marmara'da bir deprem olabileceğini belirtti.

Ege Bölgesi'nde oldukça büyük deprem potansiyeli olduğunu belirten Görür, Batı Akdeniz'in de tsunami üretme potansiyeline sahip olduğunu belirterek,  bu bölgede tsunaminin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

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