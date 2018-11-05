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Nabil Dirar Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni adresi...

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Nabil Dirar'ın, Belçika'nın Club Brugge takımına gideceği iddia edildi.

05 Kasım 2018 Pazartesi 17:04
Nabil Dirar Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni adresi...

Spor Toto Süper Lig’de son olarak ezeli rakibi Galatasaray ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe’de forma giyen Nabil Dirar ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Voetbal24’ün haberine göre; Nabil Dirar’a eski kulübü Club Brugge’ün talip olduğu ve futbolcunun anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.

Volkan Demirel ve Aatif ile birlikte kadro dışı kalan Dirar, kendisine ait sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı.

"Bir aslan asla ölmez" demişti

32 yaşındaki Faslı futbolcu, ”Bir aslan asla ölmez, mesajlarınız için teşekkürler” ifadelerini kullanmıştı.

Aykut Kocaman’ın takımı çalıştırdığı dönemde transfer edilen Dirar, Fenerbahçe’de 40 maça çıktı ve 5 gol 8 asistlik performans ortaya koydu.

Fenerbahçe’deki ikinci sezonunu geçiren Nabil Dirar, kariyerine 2004-2005 sezonunda Diegem Sport’ta başlamış ve 2006-2007 sezonunda Westerlo’ya transfer olmuştu.

İstikrarlı oynadığı takımlar vardı...

Buradaki performansla dikkatleri çeken Dirar, 2008-2009 sezonunda ise Club Brugge’ün yolunu tuttu. 4 sezon Brugge’de oynayan Dirar, 6 sezon da Monaco forması giymişti.

(Ajansspor)

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 17:04
  1. Fenerbahçe
  2. Nabil Dirar
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