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Nabi Avcı: Bağımlılıkla mücadelede kurumlar arasında iletişim sorunu var

TBMM Bilişim Teknolojileri Bağımlılığını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, "Bağımlılıkla mücadele kapsamında farklı kurumlar çok güzel işler yapıyor ama ne yazık ki aralarında iletişim sorunu var." dedi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:08
Nabi Avcı: Bağımlılıkla mücadelede kurumlar arasında iletişim sorunu var

Şimdiye kadar yaptıkları toplantılarda, konuyla ilgili kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri, öğretim üyeleri, öğretmenler ve diğer uzmanlardan görüş aldıklarını dile getirdi.

Teknoloji bağımlılığının sadece belli bir yaş grubunu ilgilendiren konu olmadığına işaret eden Avcı, "Her ne kadar daha çok genç nüfus üzerinde yoğunlaşıyorsak da hemen her yaş ve cinsiyet grubunda bağımlılık belirtileri ve sonuçlarını görüyoruz. Biz komisyon olarak bu durumu gözlemledik." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı başta olmak üzere üniversiteler ve sivil toplum örgütlerinin bağımlılıkla mücadele kapsamında güzel çalışmalar yaptıklarını kaydeden Avcı, "Ancak burada bir sorun var. Farklı kurumların yaptığı çalışmalardan birbirlerinden haberleri yok. Kurumlar çok güzel işler yapıyor ama ne yazık ki aralarında iletişim sorunu var. Her kurum adeta soyutlanmış bir şekilde faaliyetleri sürdürüyor. Oysa değişik kurumlarda yapılan bu faaliyet ve çalışmalar birbirleriyle irtibatlanırsa buradan ciddi bir sinerji ortaya çıkacaktır." şeklinde konuştu.

Komisyon olarak bu kurumların ve çalışmaların birbirleriyle irtibatlandırılmasını önereceklerini belirten Avcı, "Biz raporumuzda yeni bir kuruluş oluşturulmasını önermeyeceğiz. Raporumuzda her bir kurumların yaptığı çalışmaları irtibatlandırarak bu işlevi yerine getirmiş olacağız. Ayrıca bu irtibatı yapma görevinin de mevcut kurumlardan birine zimmetlenmesini önereceğiz. Bunun için yeni bir kurum ve bürokrasi kurmak doğru olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Avcı, konuyla ilgili çalıştay yapmayı düşündüklerini de söyledi.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:08
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