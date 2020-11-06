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Aktüel n11.com, "Türkiye Müşteri Deneyimi Araştırması"nda e-ticaret sektörünün lideri seçildi
Aktüel

n11.com, "Türkiye Müşteri Deneyimi Araştırması"nda e-ticaret sektörünün lideri seçildi

n11.com Müşteri Deneyimi Direktörü İlker Tekin: -"Mükemmel müşteri deneyimi için farklılaştırılmış süreçler ve çoklu kanallardan hizmet veriyoruz. Hedefimiz bu değerli liderliği uzun yıllar korumak"

Yeniakit Publisher
2020-11-06 12:22:57 -
n11.com, "Türkiye Müşteri Deneyimi Araştırması"nda e-ticaret sektörünün lideri seçildi

İSTANBUL (AA) - n11.com, Fast Company Dergisi tarafından düzenlenen "Türkiye Müşteri Deneyimi Araştırması"nda e-ticaret sektörünün lideri seçildi.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, Fast Company dergisi ve Turkcell Global Bilgi ile birlikte gerçekleştirilen araştırmaya Türkiye genelinden 5 bin 300 kişi katılırken, 15 bin 73 marka değerlendirildi.

Toplamda 16 sektörde araştırma sonuçlarına göre ilk 3'e giren kurumlar düzenlenen dijital ödül töreniyle sahiplerini bulurken, n11.com, bu yıl ilki gerçekleştirilen araştırmada e-ticaret sektöründe 1'inci oldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen n11.com Müşteri Deneyimi Direktörü İlker Tekin düzenlenen organizasyonda kazanılan ödülle ilgili Fast Company, Turkcell Global Bilgi, tüm katılımcılar ve n11.com kullanıcılarına teşekkür ederek, Türkiye'deki e-ticaret sektörü ve kusursuz bir müşteri deneyimi yaratmak için hayata geçirilen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Gelişen teknolojiye bağlı olarak Türkiye'de e-ticaret sektörünün son yıllarda hızlı bir büyüme kaydettiğini belirten Tekin, "Dijital perakende alışverişindeki değişim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile hızını daha da artırdı. Bu dönemde tüketici alışkanlıkları ve sektördeki dinamikler değişti. Daha önce hiç online alışveriş deneyimi olmayan milyonlarca tüketici e-ticareti deneyimleme fırsatı buldu. BKM verilerine göre eylül ayında internetten kartlı ödeme tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artarak 25 milyar lirayı geçti. Geçen yılın aynı döneminde yüzde 18 olan internetten kartlı ödemelerin toplam kartlı ödemelerdeki payı da yüzde 23'e ulaştı. Başka bir deyişle her 4 kartlı ödemenin 1'i internetten gerçekleşti." bilgilerini verdi.

Tekin, yaşanan alışveriş dönüşümü ile e-ticaret sitelerinin önemli sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini kaydederek, "Sektörümüzü geliştirmek için müşterilerimize güvenli alışveriş platformu sunmanın yanı sıra mükemmel bir deneyim yaşatmak ve yaşadıkları sorunları, çözüme ulaşana dek, yakından takip etmekle sorumluyuz. n11.com olarak her müşterimizin yaşadığı deneyim bizim için ayrı bir öykü. Alışveriş sırasında, lojistik sürecinde, iade işleminde tüm süreçleri yakında takip ediyoruz. Yaşadığımız tecrübeleri yeni hizmetler geliştirmek için kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.

n11.com'un kusursuz ve keyifli bir alışveriş deneyimi yaşatmak için çalışmaya ve yatırıma devam ettiğini vurgulayan Tekin, şu şekilde devam etti:

"Müşteri deneyimindeki iddiamızı yeni projelerimizle artırıyoruz. Türkiye'de ilk kez yapay zeka chatbot kullanan n11.com, satın alma yapılıp yapılmaması gözetmeksizin bütün kullanıcıların sorunlarını 7 gün 24 saat WhatsApp Canlı Destek Hattı'ndan yanıtlıyor. Mükemmel müşteri deneyimi için farklılaştırılmış süreçler ve çoklu kanallardan hizmet veriyoruz. Hedefimiz bu değerli liderliği uzun yıllar korumak"

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