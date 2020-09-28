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Aktüel n11, "HEYeCANLI ALIŞVERİŞ" ile alışveriş heyecanını canlı yayına taşıyor
Aktüel

n11, "HEYeCANLI ALIŞVERİŞ" ile alışveriş heyecanını canlı yayına taşıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-28 10:50:48 -
n11, "HEYeCANLI ALIŞVERİŞ" ile alışveriş heyecanını canlı yayına taşıyor

İSTANBUL (AA) - E-ticaret platformu n11.com, “HEYeCanlı Alışveriş n11’de” formatı ile her çarşamba saat 21.00’deki canlı yayına özel ve sınırlı sayıda ürünleri avantajlı fiyatlarla tüketiciyle buluşturuyor.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, n11, kullanıcılarına yepyeni bir deneyim sunuyor.

n11.com platformları üzerinden “HEYeCANLI Alışveriş n11’de” adı ile gerçekleştirilen canlı yayınlarda, her hafta değişen kategorilerdeki ürünleri kampanyalı fiyat ve ek kupon avantajları bulunuyor.

Kategorilerin vazgeçilmez ürünlerinin yanı sıra birçok yeni lansman ürününe de yer veren ve her hafta düzenlenen programda, hem konusunda uzman isimler ürünleri yorumluyor hem de sınırlı sayıda ürün özel fiyatlarla n11 müşterilerinin beğenisine sunuluyor.

Kullanıcılarına farklı bir deneyim vaat eden n11.com’un bütün platformlarına entegre olacak şekilde hayata geçen canlı yayında alışveriş deneyimi, aynı zamanda Türkiye’de "ilk" olma özelliği taşıyor.

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