Mysia’da çocuklar ve gaziler gökyüzüyle buluştu

Mysia Uluslararası Havacılık Festivali kapsamında Balıkesir’in Edremit ilçesinde yaşları 7 ile 18 arasında değişen 90 çocuk, genç ve 10 Kıbrıs Gazisi uçuruldu.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 6.’ncı kez düzenlenen Mysia Uluslararası Havacılık Festivali’nin sosyal sorumluluk projesi kapsamında çocuklar ve gaziler gökyüzü ile buluşturuldu.

Körfez Sportif Havacılık Kulübü tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Mysia Uluslararası Havacılık Festivali kapsamında 90 çocuk ve 10 Kıbrıs Gazisi, Koca Seyit Havalimanı’ndan havalanan uçuş okullarına ait uçaklara bindirilerek uçuruldu. Uçuşa AFA, AYJET gibi uçuş okullarının yanı sıra özel uçaklarda katıldı. Uçuşlara SOLOTÜRK ekibi de katıldı. SOLOTÜRK Pilotu Hava Pilot Yüzbaşı Serdar Doğan gençlerden ve katılımcılardan büyük ilgi gördü. Katılımcılar SOLOTÜRK ekibiyle bol bol fotoğraf çektirdiler.

Edremit ilçesinde eğitim veren uçuş okullarının eğitim uçakları ile yapılan uçuşlarda çocukların heyecanı ve mutlulukları yüzlerine yansıdı.

Edremit Sportif Havacılık Kulübü Başkan Yardımcısı Pilot Mustafa Gürer “20 uçağın katılımı ile sosyal sorumluluk projesi kapsamında ilkönce gazilerimizi uçurduk. 14-18 yaş arası çocuklarımızı uçuruyoruz. Şansımıza hava rüzgarlı olmasına rağmen hareketli bir uçuş oluyor. Yarında uçaklarımızın gösterileri olacak.”dedi.

İlk kez uçağa binen Bengüsu Serinkent ise “Ben bu tarz bir şeye daha önce katılmadım. Bu şekilde ilk uçuşum. Bende uçmayı çok seviyorum. Çok heyecanlıyım.”

Kırbırsta yaralandıktan sonra askeri uçaklar Ankara’ya getirilen ve bir daha hiç uçmayan Kıbrıs Gazisi Ali Çakır “Ayrı bir heyecan, organizasyonu yapanlara ve ilgililere arkadaşlarım ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum.”dedi.

SOLOTÜRK ve Hürkuş Test Pilotluğunu yapan ve şimdi bir uçuş okulunda pilot yetiştiren Murat Keleş “Uçağı, uçmayı ve havacılığı tanıtmaya çalışacağız. İlk tohumları atacağız burada.” Dedi.

Uçuşlar yaklaşık 3 saat sürdü.