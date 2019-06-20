MYP lideri Yılmaz’dan teşkilata çağrı

Ramazan ve Bayram nedeni ile teşkilat çalışmalarına ara veren MYP, kongre sürecine yeniden hız verdi. Hızlı bir şekilde 81 il ve 920 ilçe teşkilatlanmasını yapmak isteyen MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz’dan parti teşkilatlarına açık çağrı geldi.

Teşkilat mensuplarına seslenen Yılmaz, "Beni siyasette görmek isteyen herkes elini taşın altına koyacak ve mücadele ederek risk alacak. 81 il 920 ilçe kongresi tamamlanmadan iktidar hedefli bir siyasi yapılanma olamaz. Açık ve net söylüyorum, siyaset kolektif akıl ve mücadele ile olur. Halktan gelmeyen bir taleple siyaset yapılmaz. Ancak milletimizin derdiyle dertlenen birisi olarak Muhafazakar Yükseliş Partisi gönüllülerine hızlarını artırarak çalışma tavsiye ediyorum. 81 İl ve İlçe Kongrelerimiz tamamlandığında iktidar alternatifi bir parti oluştuğunu herkes görecek. MYP yönetimine tavsiyem zamanı doğru ve etkin kullanmaları ve bir an önce bütün kongrelerini tamamlamalarıdır" dedi.