M.Yeşilyurt Belediyespor hükmen galip

Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Bölgesel Amatör Futbol Lig 2.Grup’ta 18. hafta karşılaşmasını rakibi 62 Dersimspor’un ligden çekilmesi nedeniyle hükmen 3-0 kazandı.

2.Grupta Sivas Şarkışla takımıyla amansız bir şampiyonluk yarışına girişen Malatya ekibi, daha önce ASKF tarafından 17 Şubat Pazar günü oynanması planlanan 62 Dersim karşılaşmasını rakibinin ligden çekilme kararı alması nedeniyle hükmen 3-0 kazandı.

Haftayı maç yapmadan 3 puan alarak geçiren turuncu beyazlılarda teknik direktör Hayati Palancı yaptığı açıklamada, “Rakibimizin çekilme kararına çok da memnun kaldığımız söylenemez açıkçası. Biz her takımla oynamak isteriz. Futbol kulüplerinin ligden çekilmesi futbolun tabiatına da yakışmayan bir durum. Ne diyebiliriz, hayırlısı olsun. Şarkışla takımıyla çekişmeli bir yarış içerisindeyiz. Onlarda ortalamanın üzerinde bir grafikle yollarına devam ediyor. Ama ben yine söylüyorum. Daha çok maç var ve diğer takımları hesaba katmayan takım bu yarıştan kopacaktır” diye konuştu.