Myanmarlı askerlerden Arakanlı Budist kadına tecavüz itirafı

YANGON (AA) - Myanmar ordusu mensubu üç asker, Arakan eyaletinde Budist bir kadına tecavüz ettiklerini itiraf etti.

Myanmar Times gazetesinin habere göre, ordu yetkilileri, olaya karışan askerlerin sorgularında tecavüz iddialarını doğruladığını açıkladı. Haberde, itiraflarının ardınan söz konusu askerler hakkında askeri ve sivil hukuk kapsamında yasal süreç başlatılacağı belirtildi.

Olaya adı karışan askerlerin, mağdur kadına para vererek şikayette bulunmaması konusunda tehditte bulunduğu aktarıldı.

Mağdur kadının avukatı Aye Thuzar, bölgede askerlerin cinsel istismar olaylarına sıklıkla karıştığını vurgulayarak "cezasızlık kültürüne" son verilmesi ve yargı sürecinini şeffaflıkla yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

4 çocuk annesi Budist kadın, haziran ayında, eyalet başkenti Sittwe'deki bir polis karakolunda üç askerin tecavüzüne uğradığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Ordu yetkilileri, 2 Temmuz'da yapılan açıklamada iddiayı reddederek olayın uydurma olduğunu açıklamıştı.

Diğer yandan, Myanmar ordusunda görevli iki asker, Arakanlı Müslümanları öldürdüklerini, toplu mezarlara gömdüklerini ve kadınlara tecavüz ettiklerini itiraf etmişti.

New York Times gazetesi, Myanmar'dan geçen ay kaçan iki askerin Myanmar'ın işlediği insanlığa karşı suçlarla ilgili soruşturmanın yürütüldüğü Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) bulunduğu Hollanda'nın Lahey kentine götürüldüğünü, burada görüntülü ifadeleri alınan askerlerin, Arakan eyaletinin Buthidaung ve Maungdaw ilçelerinde Arakanlı Müslümanların öldürülmesi ve toplu mezarlara gömülmesinde görev aldıklarını söylediklerini yazmıştı.

Ontario Uluslararası Kalkınma Ajansının Ağustos 2018'de yayımladığı rapora göre, ordu mensupları 18 bin kadına tecavüz etti.











