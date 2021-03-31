Myanmar'ın fiili lideri sağlık durumunu açıkladı

Myanmar'da ordunun yönetime el koymasının ardından gözaltına alınan eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii'nin, avukatıyla gerçekleştirdiği görüşmede, sağlığının yerinde olduğunu söylediği belirtildi.

Myanmar basınına konuşan Suu Çii'nin avukatı Min Min Soe, müvekkiliyle telekonferans yöntemiyle 10 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi.

Soe, Suu Çii'nin sağlığının yerinde olduğunu ve kendisine iyi bakıldığını söylediğini aktardı.

Suu Çii'nin yüz yüze görüşme talep ettiğini kaydeden avukat Soe, yüz yüze görüşmeye izin verilmediğini kaydetti.

Aung San Suu Çii'nin en son dava duruşması 24 Mart'ta telekonferans yoluyla görülmüş, internet kesintilerinden ötürü Suu Çii'nin video bağlantısının zayıf olması gerekçesiyle duruşma 1 Nisan'a ertelenmişti.

Duruşmada Suu Çii'nin avukatıyla görüşmesine müsaade edilmemişti.

Askeri mahkeme, 18 Mart'ta Suu Çii'ye rüşvet suçlaması yöneltmiş, Suu Çii'nin, 2018'de bir inşaat firması yöneticisinden 550 bin ABD doları rüşvet kabul ettiğini öne sürmüştü.

1 Şubat'tan bu yana gözaltında tutulan Suu Çii, önceki duruşmalarda, ülkenin ithalat ve ihracat yasalarını ihlal etmek, ulusal afet yönetimi kanununa uymamak ve zimmetine para geçirmekle suçlanmıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmarlılar 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı.

Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 521 gösterici hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.