Myanmar'da parlamento seçimini iktidar partisi kazandı

ANKARA (AA) - Myanmar'da 8 Kasım'da yapılan parlamento seçimini iktidardaki Demokrasi İçin Ulusal Birlik Partisinin (NLD) kazandığı bildirildi.

Birlik Seçim Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Devlet Konseyi Başkanı ve Dışişleri Bakanı Ang San Suu Çi'nin liderliğindeki parti, 642 sandalyeli ulusal meclisteki 346 sandalyeyi kazanırken hükümet kurabilecek çoğunluğa ulaştı.

Ordunun desteklediği ana muhalefetteki Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisi (USDP) 25 sandalye ile ikinci sırada yer alırken, Şan eyaletindeki etnik grupları temsil eden Demokrasi İçin Şan Milletleri Partisi (SNLD) 15 sandalyeyle üçüncü parti oldu.

Oy sayımının sürdüğü bazı seçim çevrelerinde kesin sonuçlar henüz duyurulmazken, meclisteki sandalye dağılımında önemli değişiklik olması beklenmiyor.

Myanmar'da ordunun 2008'de hazırladığı anayasa, iktidar partisinin meclisin kontrolünü sağlamasına engel oluyor. Ordu, anayasanın değiştirilmesini önleyebilmek için meclis üyelerinin yüzde 25'i seçim olmadan atıyor. Ayrıca bazı kilit bakanlıklara da askerlerin elinde bulunduğundan hükümet üzerinde de doğrudan kontrol uyguluyor.

İki meclisli parlamenter sistemle yönetilen Myanmar'ın Senatosu 224, Temsilciler Meclisi 440 üyeden oluşuyor.

Ordu tarafından 56 senatör ve 110 milletvekilinin atandığı ülkede, her iki meclisten toplam 322 sandalye elde eden parti, hükümet kuracak çoğunluğu sağlıyor.

Ülkenin devlet başkanı, genel seçimlerin ardından Senato ve Mecliste yapılan oylamayla belirleniyor.

Uluslararası basın, Arakanlı Müslümanlara yönelik insan hakları ihlallerine sessiz kalması ve anayasal reform sözünü yerine getirememesinden dolayı etnik grupların, Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Ang San Su Çi'ye desteğinin bu seçimde azalacağı yorumlarında bulunmuştu.

İngiltere'nin Asya'dan Sorumlu Devlet Bakanı Nigel Adams, Myanmar'daki seçimlerde azınlıkların bulunduğu bölgelerde seçime katılımın engellendiğini, Myanmarlı yetkililerin ilk fırsatta buralarda "özgür ve adil seçimleri" yapması gerektiğini dile getirmişti.

Avrupa Birliği (AB) de Myanmar hükümetine çağrı yaparak ülkedeki demokratik sürece Arakanlı Müslümanlar dahil tüm etnik, dini ve azınlık grupların dahil edilmesini istemişti.

Ülkede, 8 Kasım seçimlerinde 5 milyonu ilk kez olmak üzere 37 milyon seçmen oy kullandı. Yaklaşık 7 bin aday, toplam 1171 ulusal ve yerel sandalye için yarışmıştı.

