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Aktüel Myanmar'da isyana teşvikle suçlanan Budist rahip Wirathu polise teslim oldu
Aktüel

Myanmar'da isyana teşvikle suçlanan Budist rahip Wirathu polise teslim oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-02 17:01:00 -
Myanmar'da isyana teşvikle suçlanan Budist rahip Wirathu polise teslim oldu

YANGON (AA) - Myanmar'da Arakanlı Müslümanları hedef alan şiddet olaylarını kışkırtmakla itham edilen yasaklı milliyetçi örgütün kurucusu Budist rahip Wirathu, Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'ye hakaret ettiği bir mitingde halkı isyana teşvik etmekle suçlanıyor.

Bir yılı aşkın süredir hakkında tutuklama kararı bulunan Wirathu, Yangon'da polise teslim olmadan önce yandaşlarına hitap etti.

Wirathu, Budist rahiplere pazar günü yapılacak seçimler için, yandaşlarına "ülkenin ırkını ve dinini korumak için çalışan partilere oy vermeleri" çağrısı yaptı.

Budist rahip Wirathu ve yandaşları, Myanmar'da farklı dinlere mensup kişiler arasındaki evlilikleri zorlaştıran yasalar için lobi çalışmaları yapmıştı.

Bir mitingde ordunun parlamentodaki temsilcilerini Buda ile kıyaslayan ve Suu Çii hakkında küçük düşürücü ifadeler kullanan Wirathu hakkında, Mayıs 2019'da isyana teşvik suçlamasıyla tutuklama emri çıkarılmıştı.

Myanmar'da 2012 yılında Arakanlı Müslümanları hedef alan şiddet olaylarını kışkırtan yasaklı örgütün kurucusu olan Wirathu, suçlu bulunması halinde en az 3 yıl, en fazla ömür boyu hapse mahkum edilebilir.

Time dergisi 2013 yılında kapağa taşıdığı haberinde Wirathu için "Budist Terörün Yüzü" ifadesini kullanmıştı.

Facebook, nefret söylemiyle de suçlanan Wirathu'nun hesabını 2018 yılında kapatmıştı.

Myanmar'da 8 Kasım'da ulusal, bölgesel ve eyalet seçimleri düzenlenecek. 97 partinin yarışacağı seçimlerde 37 milyondan fazla seçmen sandık başına gidecek.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda, çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.



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