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Dünya Myanmar'da güvenlik güçlerinin silahlı şiddeti sonucu ölenlerin sayısı 510'a yükseldi
Dünya

Myanmar'da güvenlik güçlerinin silahlı şiddeti sonucu ölenlerin sayısı 510'a yükseldi

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 510'a yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 10:30:00 -
Myanmar'da güvenlik güçlerinin silahlı şiddeti sonucu ölenlerin sayısı 510'a yükseldi

Myanmar Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun (AAPP) yayımladığı günlük raporda son 24 saatte 51 kişinin daha yaşamını yitirdiği doğrulanırken toplam can kayıpları en az 510 olarak belirlendi.

Ülkede 2 bin 574 kişinin gözaltında tutulduğu ve 120 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu raporda kaydedildi.

27 Mart'tan bu yana meydana gelen can kayıpları arasında 14 çocuk ve sivil itaatsiz yapan bir polis memurunun da bulunduğu ifade edildi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmarlılar 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı.

Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 500'ün üzerinde gösterici hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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