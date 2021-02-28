Myanmar’da darbeciler 1 kişiyi daha vurdu
Myanmar’da ordunun 1 Şubat’ta yönetime el koymasının ardından ülke genelinde başlayan darbe karşıtı protestolarda can kayıpları artıyor.
Ülke genelinde gerçekleştirilen protestolarda aralarında Yangon, Monywa ve Mandalay kentlerinde güvenlik güçlerinin protestoculara müdahalesinin ardından tansiyon yükseldi. Monywa kentindeki gösterilere sert müdahalede bulunan polisin göstericilere ateş açmasının ardından 1 kişinin daha vurularak hayatını kaybettiği kaydedildi. Yangon kentine düzenlenen protestolarda ise polis, birçok göstericiyi gözaltına alırken, gözaltına alınanlar arasında Ulusal Demokrasi Ligi (NLD) partisinin 2 Müslüman milletvekilinden biri olan Win Mya Mya’nın da bulunduğu belirtildi.