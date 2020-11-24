Myanmar, Uluslararası Adalet Divanına ikinci raporu sundu

ANKARA (AA) - Myanmar, Arakanlı Müslümanların soykırımdan korunması kararına uygun biçimde Uluslararası Adalet Divanına (UAD) ikinci raporunu sundu.

Raporun UAD'ye Myanmar hükümetinin bir temsilcisi tarafından sunulduğu belirtilirken, merkezi ABD'de bulunan Küresel Adalet Merkezi, ikinci raporun kamuoyuna açıklanmayacağını bildirdi.

Küresel Adalet Merkezinin Hukuk Direktörü Grant Shubin, "Myanmar'ın ikinci raporunu memnuniyetle karşılıyoruz ancak mahkemenin son teslim tarihine ilişkin teknik taleplerini karşılamak yeterli değil. Myanmar, koşullu önlemler emri verilmesinden bu yana Arakanlılara karşı süregelen soykırım olasılığına yol açan ayrımcılık ve cezasızlığın kökeninde yatan nedenleri ele almak için hiçbir şey yapmadı." ifadesini kullandı.

Bu arada, Bangladeş Dışişleri Bakanı AK Abdul Momen, UAD'de Gambiya'nın Myanmar'a karşı yasal mücadelesine fon sağlamak için kampanya başlatacağını açıkladı.

Myanmar'da son olarak 8 Kasım'da yapılan seçimlerde Arakanlı Müslümanlar dahil azınlıkların bulunduğu bölgelerde seçime katılımın engellendiği yönünde haberler çıkmıştı.

- Gambiya, soykırımın soruşturulması için UAD'ye başvurmuştu

Gambiya, İslam İşbirliği Teşkilatı adına 11 Kasım 2019'da Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması için UAD'ye başvurmuştu.

UAD, Gambiya'nın açtığı davada 23 Ocak'ta verdiği kararla Myanmar'ın, Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın engellenmesi için gerekli tedbirleri almasına, bununla ilgili raporu da 4 ayda sunmasına hükmetmişti.

UAD, Gambiya'nın Myanmar'dan gerekli tedbirlerin alınmasını talep ettiği davada, Arakanlı Müslümanların "gerçek ve acil tehdit altında olduğuna" karar vermişti.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Ontario Uluslararası Kalkınma Ajansının Ağustos 2018'de yayımladığı rapora göre, 25 Ağustos 2017'den bu yana en az 24 bin Arakanlı Müslüman, Myanmar ordusu tarafından öldürüldü.

Askerler, 34 bin Arakanlı Müslüman'ı ateşe atarken, 114 bin Rohingya'yı da darbetti.

Rapora göre, ordu mensupları 18 bin kadına tecavüz etti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.