Myanmar ordusu, askerlerini araştırıyor

Münübe Yılmaz

Arakanlı Müslümanlara uyguladığı zulüm ile bilinen Myanmar ordusu, "yasa dışı sorgulamalar" yapan bazı askerlerini araştırmaya başladığını duyurdu. Geçtiğimiz günlerde bir grup askerin 5 kişiye şiddet uygularken görüldüğü videonun sosyal medyada paylaşılmasının ardından açıklama yapan Myanmar ordusu, internet sitesinde yayınladığı bildiride, "bazı güvenlik gücü üyelerinin yasa dışı sorgulamalar yaptığı anlaşılmıştır" ifadesini kullandı. Sosyal medyada yayınlanan videoda bir teknede ellerini ve gözlerini bağladıkları 5 kişiye tokat ve tekme atan askerler şiddet görenlerin biz siviliz şeklindeki sözlerine "Ne sivili? Bize karşı neden savaşıyorsunuz?" cevabını verirken bir diğeri de "Bırak olsünler" ifadesini kullandığı görülmüştü.Kim tarafından çekildiği bilinmeyen videonun Arakan eyaletinin Ponnağyun ilçesinde çekildiği ve şiddet gören kişilerin de isyancı oldukları şüphesiyle tutuklandıkları bildirildi.