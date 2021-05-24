  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kayseri’den Avrupa’ya kargoyla pastırma
İki haftada 1500 Filistinli alıkoyuldu!
ABD'de 8 aylık bebeğe iki doz aşı yapıldı
Hamas'tan yeni açıklama!
Dünya Myanmar için çarpıcı ifadeler: Halk, darbeci orduya karşı silahlanıyor
Dünya

Myanmar için çarpıcı ifadeler: Halk, darbeci orduya karşı silahlanıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Özel Temsilcisi Christine Schraner Burgener, Myanmar halkının ülkede darbe yapan orduya karşı silahlandığı ve iç savaş çıkabileceği uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 23:00:00 -
Myanmar için çarpıcı ifadeler: Halk, darbeci orduya karşı silahlanıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Özel Temsilcisi Christine Schraner Burgener, Myanmar halkının ülkede darbe yapan orduya karşı silahlandığı ve iç savaş çıkabileceği ikazında bulundu.

Burgener, video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında, şubattaki darbeden sonra halkın şiddet uygulayan orduya karşı savunmaya geçmeye başladığını söyledi.

Myanmar halkının, yönetime el koyan orduya karşı silahlanmaya başladığını belirten Burgener, ülkede iç savaş çıkabileceği ikazını yaptı.

Myanmar'da gıda güvensizliği artıyor

Burgener, Myanmar'da gıda güvensizliğinin de arttığını belirterek, "Gelecek 3 ila 6 ay içinde 3,4 milyon kişi, siyasi krizin neden olduğu ekonomik durgunluk yüzünden gıda güvensizliği ile karşı karşıya kalabilir." dedi.

Darbeden bu yana ülke içinde 61 bin kişinin yerinden edildiğini ifade eden Burgener, 12 bin kişinin ise komşu ülkelere kaçtığını söyledi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne dek 818 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

nurettin

az Müslüman kanı dökmediniz. Yiyin bir birinizi....
  • Yanıtla
Rusya'dan küstah Türkiye açıklaması: Bunu derhal bırakın
Gündem

Rusya'dan küstah Türkiye açıklaması: Bunu derhal bırakın

Libya'da Türkiye'ye karşı darbeci Hafter'e destek veren Rusya'dan küstah bir açıklama geldi. Türkiye'nin Ukrayna'ya verdiği destekle ilgili ..
ABD'den olay itiraf: NATO için ciddi tehdit
Dünya

ABD'den olay itiraf: NATO için ciddi tehdit

ABD merkezli askeri analiz dergisi The National Interest (NI), Rus yapımı T-14 Armata tankı ile ABD'nin M1 Abrams tankını karşılaştırdı...
Taliban'ın yeni hedefi nedir?
Dünya

Taliban'ın yeni hedefi nedir?

Taliban'ın son dönemdeki askeri hamlelerinde, başkent Kabil'e yönelik kuşatma uygulama stratejisini merkeze aldığı göze çarpıyor. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay