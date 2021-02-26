Muzlu rulo pasta nasıl yapılır? Kolay muzlu pasta
Pasta tarifi | Leziz bir muzlu pastaya kim 'hayır' diyebilir ki! Özel günleriniz için ya da tatlı krizlerinizi bastırmak için bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Peki, muzlu pasta nasıl yapılır? Muzlu pasta tarifi | Kolay ev yapımı pasta tarifi
Tam ölçülü muzlu pasta tarifi | Muzlu rulo pasta ile sevdiklerinizin damaklarını şenlendirebilirsiniz. İşte, rulo pasta tarifi.
Muzlu rulo pasta tarifi
Malzemeler:
Keki için:
- 1 çay bardağı un
- 4 adet yumurta
- 1 çay bardağı şeker
- 1 paket vanilin
- 1 paket kabartma tozu
Pastacı kreması için:
- 1 yemek kaşığı un
- 3 yemek kaşığı mısır nişastası
- 1 adet yumurta sarısı
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- Yarım su bardağı şeker
- 4 su bardağı süt
- 1 paket vanilin
Krema için:
- 1 paket krema
- Yarım çay bardağı pudra şekeri
- 1 paket vanilin
Süslemek için:
- Muz
- Çikolata parçaları
Muzlu rulo pasta nasıl yapılır?
Öncelikle işe keki yaparak başlayabilirsiniz. Şeker ve yumurtayı iyice çırpın. Ardından kek için gerekli tüm malzemeleri güzelce karıştırın.
Hamuru yağlı kağıt serili dikdörtgen bir tepsiye boşaltın.
Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında keki pişirin.
Pastacı kreması için tereyağı ve vanilya hariç tüm malzemeleri bir tencereye alıp ocağa alın.
Krema kıvam alınca ocağın altını kapatın.
Tereyağını ve vanilini ekleyip karıştırın.
Ardından krema malzemelerini de ayrı bir kasede karıştırın.
Fırından çıkan kek ılınınca pastacı kremasını içine sürün.
Ardından dilimlediğiniz muzları kekin üzerine yerleştirin.
Yağlı kağıdın yardımıyla keki rulo yapın.
Kremayı güzelce pastanın üzerine sürün ve arzu ettiğiniz malzemelerle süsleyin.
Pastayı en az 10-12 saat dinlendirdikten sonra servis edin.
Afiyet olsun.