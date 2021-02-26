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Kadın - Aile Muzlu rulo pasta nasıl yapılır? Kolay muzlu pasta
Kadın - Aile

Muzlu rulo pasta nasıl yapılır? Kolay muzlu pasta

Pasta tarifi | Leziz bir muzlu pastaya kim 'hayır' diyebilir ki! Özel günleriniz için ya da tatlı krizlerinizi bastırmak için bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Peki, muzlu pasta nasıl yapılır? Muzlu pasta tarifi | Kolay ev yapımı pasta tarifi

Yeniakit Publisher
2021-02-26 17:13:00 -
Muzlu rulo pasta nasıl yapılır? Kolay muzlu pasta

Tam ölçülü muzlu pasta tarifi | Muzlu rulo pasta ile sevdiklerinizin damaklarını şenlendirebilirsiniz. İşte, rulo pasta tarifi.

Muzlu rulo pasta tarifi

Malzemeler:

Keki için:

  • 1 çay bardağı un
  • 4 adet yumurta
  • 1 çay bardağı şeker
  • 1 paket vanilin
  • 1 paket kabartma tozu

Pastacı kreması için:

  • 1 yemek kaşığı un
  • 3 yemek kaşığı mısır nişastası
  • 1 adet yumurta sarısı
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • Yarım su bardağı şeker
  • 4 su bardağı süt
  • 1 paket vanilin

Krema için:

  • 1 paket krema
  • Yarım çay bardağı pudra şekeri
  • 1 paket vanilin

Süslemek için:

  • Muz
  • Çikolata parçaları

Muzlu rulo pasta nasıl yapılır?

Öncelikle işe keki yaparak başlayabilirsiniz. Şeker ve yumurtayı iyice çırpın. Ardından kek için gerekli tüm malzemeleri güzelce karıştırın.

Hamuru yağlı kağıt serili dikdörtgen bir tepsiye boşaltın.

Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında keki pişirin.

Pastacı kreması için tereyağı ve vanilya hariç tüm malzemeleri bir tencereye alıp ocağa alın.

Krema kıvam alınca ocağın altını kapatın.

Tereyağını ve vanilini ekleyip karıştırın.

Ardından krema malzemelerini de ayrı bir kasede karıştırın.

Fırından çıkan kek ılınınca pastacı kremasını içine sürün.

Ardından dilimlediğiniz muzları kekin üzerine yerleştirin.

Yağlı kağıdın yardımıyla keki rulo yapın.

Kremayı güzelce pastanın üzerine sürün ve arzu ettiğiniz malzemelerle süsleyin.

Pastayı en az 10-12 saat dinlendirdikten sonra servis edin.

Afiyet olsun.

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