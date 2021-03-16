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Kadın - Aile Muzlu pankek nasıl yapılır? Kolay pankek tarifi
Kadın - Aile

Muzlu pankek nasıl yapılır? Kolay pankek tarifi

Kahvaltılık pankek tarifi | Çocuklarınızın yüzünü güldürmek için muzlu pankekler hazırlayabilirsiniz. Peki, muzlu pankek nasıl yapılır? Muzlu pankek tarifi | Kolay pankek tarifi

Yeniakit Publisher
2021-03-16 18:14:00 -
Muzlu pankek nasıl yapılır? Kolay pankek tarifi

İster kahvaltı sofrası isterse çayın yanına tatlı bir şeyler hazırlamak isityorsanız; muzlu pankek tarifini denemelisiniz. Hatta pankekleri üst üste dizip üzerine krema ya da çikolat sosu gezdirerek şahane bir pasta hazırlayabilirsiniz.

Muzlu pankek tarifi

Malzemeler:

  • 2 adet yumurta
  • 4 yemek kaşığı şeker
  • 2 su bardağı un
  • 1 su bardağı süt
  • 2-3 adet muz
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilin

Muzlu pankek nasıl yapılır?

Öncelikle muzları dilimleyin.

Ardından yumurta, şeker, un, kabartma tozu ve vanilini iyice karıştırın.

Pankek hamurunun içerisine muz dilimlerini atıp karıştırın.

Pankek tavasını ocağa alın ve ısıtın.

Ardından küçük bir kepçeyle hamurdan alıp tavaya dökün. Pankeklerin iki tarafını da pişirin.

Afiyet olsun.

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Kadın - Aile

Kolay un kurabiyesi nasıl yapılır? Un kurabiyesi tarifi

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