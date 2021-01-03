Muzır nedir? Muzır yayın ne anlama gelir?

Muzır kısaca sağlığa zararlı, yaramaz ve sağlığa zarar veren anlamında kullanılan bir kelime olarak bilinmektedir. Muzır yayın ise bu tarz sonuçlara neden olabilecek yayınlara verilen isim olarak nitelendirilir.

Türk Dil Kurumu’nun resmi internet adresinde muzır kelimesinin anlamı, “zararlı, yaramaz, sağlığı bozan” olarak belirtilmektedir. Aynı zamanda “her şeyi bozan ve karıştıran” çocuklar için de kullanılan muzır kelimesi günümüzde yayınlar için de kullanılmaktadır.

Muzır yayın ne anlama gelir?

Yayınlar, Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu tarafından incelenir ve gerek görüldüğü zaman muzır yayın olarak ilan edilebilmektedir. Bu yayınların çocuklar için zararlı ve sağlığı bozabilecek etkileri olduğu ifade edilmektedir.

Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, bu zamana kadar 12 bin 790 yayın ve 26 kitabı incelemiş ve 19 kitabın küçükler için zararlı olabileceğine karar vermiştir.